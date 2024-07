Él es el padre de Cazzu, quien sería la figura paterna de Inti ante ausencia de Nodal: FOTO

Cazzu y Nodal fueron una de las parejas más famosas y exitosas del mundo del espectáculo, pero a finales de mayo anunciaron su separación, sorprendiendo a todos.

Y es que meses antes la pareja se mostraba feliz, de viaje, viviendo un sueño como una familia feliz con su hija, y hasta se hablaba de un segundo embarazo, pero su historia de amor acabó.

Desde entonces, Cazzu se ha mostrado sola y feliz con su hija Inti, dejando claro que no necesita de Nodal, quien al parecer no la ha visto ni visitado más, o al menos no ha compartido fotos con ella, a diferencia de con su perrito Chichí, razón por la lo han criticado en redes.

Él es el padre de Cazzu, quien sería la figura paterna de Inti ante ausencia de Nodal

Sin embargo, Cazzu no ha estado sola y se ha refugiado en su familia, su hermana Florencia Cazzuchelli, quien también es cantante y su padre Pedro Cazzuchelli, quien es un abuelo amoroso.

Las cuentas fans de la cantante aseguran que el padre de la famosa se ha convertido en la figura paterna de Inti, ante la ausencia de Nodal y a la pequeña no le falta amor, pues cuenta con todo el de la familia materna.

A través de redes su hermana Flor ha compartido videos en los que se ve a ella junto con Inti y Cazzu divirtiéndose y pasándola de lo mejor, dejando ver que son una familia muy unida.

Su padre, Pedro, es un hombre importante en la vida de la argentina, y de hecho, fue quien la inspiró en su carrera musical, ya que tocaba guitarra y cantaba desde que ella era pequeña y eso la motivó .

“Empecé bailando danza folklórica de donde yo soy, porque no se me daba muy bien el cantar. Y en un momento me animé a cantar cuando fui un poco más grande. Fue una decisión un poco más solitaria en comparación a la de mi hermana, ya que ella estaba más acompañada por la familia”, dijo la joven en una entrevista.

Sin embargo, al principio su familia no la apoyó del todo, luego que ella eligiera como música el trap y no algo más folclórico. “Yo creo que tenía mucho que ver con los géneros que yo elegía, que eran un poco más callejeros, y eso al principio se convirtió en algo extraño porque en mi casa no se oía esa música. Entonces cuando apareció la cumbia y el reggaetón en mi vida, no estuvo bien visto por mi familia. Que creo que es natural considerando que el reggaetón tuvo sus momentos de más prejuicios hace muchos años atrás donde era la música que no debía existir para nuestros padres”, dijo la famosa.

Sin embargo, con el paso del tiempo la famosa contó con el apoyo de sus padres, especialmente su padre, quien se muestra orgulloso de ella y de su hermana.