La noche de este domingo comenzó La Casa de los Famosos México 2, conducido por Galilea Montijo nuevamente, donde hay participantes como Mario Bezares, Shanik Berman, Arath de la Torre, Sabine Moussier y Paola Durante.

Fueron muchas las sorpresas de la noche, aunque muchos televidentes se quejaron de la transmisión por la plataforma VIx, donde emiten el programa.

La conducción de Galilea Montijo encantó a todos como siempre, y su look causó polémica, pues llevó un vestido “efecto mojado” que ya ha lucido Shakira.

Shakira vistió uno similar: el precio del vestido de Galilea Montijo en LCDLF y dónde lo puedes comprar

Galilea Montijo llevó un vestido “efecto mojado” de la diseñadora Dimitra Petsa, en tono dorado, muy parecido al que Shakira llevó en el video TQG con Karol G, solo que el de ella era largo.

A través de las redes la cuenta en X de La tía Sandra reveló el precio de este vestido dorado y detalló que cuesta 85 mil pesos que representa casi 5 mil dólares.

La cuenta destacó que este vestido fue lucido en la Semana de la Moda de Londres y es un diseño muy chic, pero que no a todas favorece, pues es muy atrevido.

Galilea generó opiniones divididas pues unos aseguraron que lució como una diosa, mientras que a otros les pareció que no le favoreció su figura.

“Le cayó un balde de agua encima”, “lo siento pero mejor le queda a Shakira”, “a mí me gustó como lució se veía diosa”, “su cuerpo no la ayuda”, “se ve corriente y vulgar”, “”no le queda con su tono de piel, mejor otro color”, “divina Galilea, ese look le quedó wow”, “no me parece que beneficie su figura, está muy gordita”, “Gali es muy linda pero ese vestido en ella es un “no”, “las que critican ya quisieran llevar un vestido así”, y “preciosa mi Gali, la diosa de la noche”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Además, dicen que Galilea se veía incómoda con este vestido, pero la famosa lo presumió con orgullo en redes, donde también la criticaron, asegurando que se excedió con el photoshop, pues lucía mucho más delgada que en la televisión.

Galilea Montijo La famosa presumió su look en La Casa de los Famosos México (@galileamontijo/Instagram)