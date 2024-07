¿Quién es Rory Culkin, el hermano menos conocido de Macaulay? También actúa y tienen gran parecido

Macaulay Culkin es reconocido en todo el mundo gracias a sus actuaciones cuando era niño en películas que hoy son consideradas clásicos, tales como Mi pobre angelito, Mi primer beso o Ricky Ricón.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el intérprete no es la única estrella de su familia. Además de su padre, Kit Culkin, algunos de sus siete hermanos también decidieron probar suerte en el mundo de la actuación.

El más famoso, además de él, es Kieran Culkin. Él actuó junto a Macaulay en varios proyectos en su infancia antes de seguir su propio camino. Ahora, es muy reconocido por su actuación en Succession.

Pero, después de ellos, otro que ha logrado destacar como actor por méritos propios es Rory Culkin. Si bien no tiene tantos seguidores o fama como sus hermanos, ha logrado construir una sólida carrera.

¿Quién es Rory Culkin, el hermano de Macaulay que también es actor?

Rory Hugh Culkin nació en Nueva York, Estados Unidos, el 21 de julio de 1989. Él es el séptimo y último hijo de Kit Culkin y Patricia Brentrup, por lo que es el menor de los famosos hermanos Culkin.

Al igual que Kieran y Macaulay, Rory comenzó a actuar a muy temprana edad interpretando roles menores y versiones más jóvenes de los personajes de sus hermanos en películas como Ricky Ricón.

Su debut lo tuvo en la cinta El ángel malvado (1993). No obstante, su primer papel decisivo lo encarnó en la cinta Puedes contar conmigo (2000). Desde entonces, ha seguido actuando sin parar.

PUBLICIDAD

Sin embargo, a medida que creció, su carrera se fue orientando más hacia el cine independiente y los proyectos de terror. En total, en el séptimo arte, ha actuado en alrededor de 28 producciones.

Señales (2002), Río maldito (2004), The Zodiac (2005), Scream 4 (2011), Lords of Chaos (2018) y 5lbs of Pressure (2024) son algunas de las películas más destacadas en las que ha trabajado.

Mientras, en la televisión, ha demostrado su talento en 15 proyectos, en los que resaltan Enjambre (2023), The Expecting (2020), Castle Rock (2018-2019), Waco (2018) y Black Mirror (2023).

En cuanto a su vida personal, Rory se casó con la directora de fotografía Sarah Scrivener en 2018, pero no funcionó. En la actualidad, tiene una relación con la también jefa de fotografía Kate Arizmendi.

Rory Culkin, el hermano menor de Macaulay Culkin, tiene una sólida carrera actoral | (Instagram)

Por otro lado, su relación con sus hermanos aparenta ser muy buena. De hecho, Rory acompañó a Macaulay -con quien comparte un gran parecido- a recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2023.