“Qué feo que Paul Stanley vea esto”: la broma de Mario Bezares que tacharon de “mal gusto”

La noche del 21 de julio la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ dio inicio con la participación de personalidades como, Arath de la Torre, Shanik Berman, Gala Montes, Luis ‘Potro’ Caballero, Karime Pindter, Adrián Marcelo, Mariana Echeverría, Sabine Moussier, Gomita’, Ricardo Peralta, Mario Bezares y Paola Durante.

PUBLICIDAD

Pero fue la llegada de estos últimos la que acaparó la atención del público, esto, luego de que ambos protagonizaran diversos titulares, gracias al estreno de la serie ‘¿Quién lo mató?’, la serie que gira en torno a la muerte del famoso presentador de televisión Paco Stanley, del que Mario Bezares y Paola Durante, habrían formado parte de la lista de sospechosos, siendo encarcelados.

El éxito de la serie fue tal, que se revivieron los momentos más polémicos de lo sucedido con Paco Stanley y Mario Bezares, además de que las especulaciones sobre la muerte del presentador se volvieron a revivir. A su vez, actores como Luis Gerardo Méndez y Belinda cobraron mayor relevancia pues, previo al estreno de la serie, fueron duramente criticados por su caracterización.

Así fue el reencuentro de Paola Durante y Mario Bezares

Luego de que ya habían ingresado los 14 famosos confirmados a la casa, la ‘Jefa’ les dio una sorpresa, anunciado la llegada de un último integrante, pidiendo a Adrián Marcelo que acudiera a la habitación del líder, donde el influencer se encontró con Paola Durante, a quien acompañó hasta el patio del lugar donde sus compañeros ya se encontraban a la expectativa de su reencuentro con Mario Bezares.

Fue entonces que la modelo se acercó a Mario Bezares, a quien le hizo una polémica broma mencionando: “Nos volvieron a encerrar”, aludiendo al momento en el que ambos fueron vinculados al asesinato de Paco Stanley, siendo de los principales sospechosos, razón por la cual, ambos estuvieron poco más de año y cuatro meses en el reclusorio.

Posteriormente, ambos se fundieron en un abrazo, mientras que sus compañeros miraron con asombro este reencuentro, que fue uno de los más mencionados desde el estreno de la serie de Amazon Prime Video.

La broma de Mario Bezares sobre Paco Stanley que causó indignación

Sin embargo, las bromas y el recuerdo de su trabajo junto a Paco Stanley de Mario Bezares se hicieron presentes durante la primera emisión de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ y es que, no solo fue el comentario de Paola Durante el que aludió a aquel trágico momento, también uno del conductor.

PUBLICIDAD

Mario Bezares volvió a causar controversia cuando, a modo de broma, dijo que “iba al baño”, un comentario que hizo en el pasado y que habría causado molestia a Paul Stanley, hijo del fallecido conductor, pese a eso, volvió a replicarlo, esta vez, causando la risa de sus compañeros quienes respondieron “Corran, Mario va al baño”.

Este último comentario generó opiniones divididas en redes sociales: “H**va de “chiste”… además, de mal gusto”, “Que broma de tan mal gusto, ojalá nunca le maten alguien a Karime porque no se va a reír igual”, “Fue un chiste muy predecible, no me dio risa, perdón”, “Que feo que Paul Stanley vea este tipo de videos burlandose de la desgracia de su padre”.