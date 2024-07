Netflix: la comedia romántica que dura 90 minutos y es furor, pero que está generando controversia

Todas las semanas van apareciendo nuevas series, miniseries, documentales y películas en Netflix, esperando convertirse en una de las producciones más vistas de la plataforma. Y por ese motivo, casi diariamente este listado va cambiando, producto de la llegada de nuevas incorporaciones al servicio de streaming.

Y uno de esos casos de recién llegadas que lograron situarse en el primer lugar del ranking, es esta nueva cinta romántica.

La película que todos están viendo en Netflix

Se trata de “Al borde del abismo”, filme escrito y dirigido por Stelana Kliris y que se encuentra protagonizada por Harry Connick Jr.

“Tras un disco que fue un fracaso y la decreciente popularidad de su mayor éxito, el roquero veterano John Allman decide tomarse un descanso para recuperar su inspiración. Tanto es así que se muda a una casa aislada en un acantilado, en la idílica isla mediterránea de Chipre”, parte señalando la descripción de la cinta.

Al borde del abismo (Courtesy of Netflix)

“Pero su sueño de mantener un perfil bajo se ve frustrado con la incesante llegada de visitantes indeseados y, luego, con sorpresas aún más complicadas que surgen tras el reencuentro con un viejo amor”, se agrega.

La producción dura 90 minutos y en su elenco destacan además nombres como Agni Scott, Ali Fumiko Whitney, Tony Demetriou, Angeliki Filipidou, Lea Maleni, Athina Roditou y Clarence Smith.

Pese a su éxito, la cinta ha generado controversia ya que ha sido reprobada por la crítica. En ese sentido, Daniel Hart de Ready Steady Cut afirmó que la película “no tiene nada que me enamore. No sentí nada y no me convenció la química de los dos protagonistas”.

Por su parte, Benjamin Lee de The Guardian indicó que “una comedia romántica en streaming en su mayor parte corriente que lucha por salir del segundo plano”.

De esta manera, si quieres ver una película que te hará pasar un momento entretenido y que todo el mundo está viendo, “Al borde del abismo” es una buena opción para ver en Netflix.