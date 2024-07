“No tengo hijos ni pareja”: Mariana Seoane atraviesa un dolor muy fuerte e internautas temen por ella

Mariana Seoane ha sido una de las figuras más queridas de la televisión y la música en México, ganando el corazón del público no sólo por su talento innegable, sino también por su autenticidad y determinación para vivir su vida según sus propios términos. Con una carrera que abarca desde la actuación hasta el canto, Seoane ha demostrado ser una artista polifacética y una mujer de fuertes convicciones.

La actriz actualmente se encuentra enfrentando una de las pruebas más difíciles de la vida que ha hecho que internautas teman por ella. Desde hace unos días ha hecho publicaciones y dado declaraciones que dejan ver lo mucho que está sufriendo por la salud de su madre, lo cual la ha afectado física y emocionalmente.

La intérprete de “La malquerida” recientemente compartió una fotografía en el hospital, donde se le ve caracterizada como payasita mientras sujeta la mano de su madre, quien está con una bata y una sonda. Su hermana, que también está en la imagen, ha sido uno de sus pilares.

“No hay palabras para agradecer tanto amor hacia mi madre! Que afortunadas somos!! Gracias gracias gracias xq los verdaderos amigos se conocen en estos momentos! ❤️🎉🎂💜🎁🌟🎉🎊❤️‍🔥 estuvo tan felizzz!”, escribió la cantante.

En días previos, Mariana participó en un podcast en el que aseguró “no tener miedo a morir”, haciendo referencia a los momentos tan difíciles que está atravesando ahora y al temor de que su madre parta. “No me da miedo morirme. Nada. Estoy lista. Tengo muchas cosas por hacer pero he tenido una vida muy hermosa”, señaló.

Y agregó: “He logrado mis sueños. Quizá me faltan otros pero no me da miedo morirme. Obviamente pensaba no me quiero morir antes de mi mamá y de mi papá”.

Asimismo, durante otra entrevista habló de cómo han sido estos últimos días con su madre, revelando que duerme cerca de ella y que está pendiente todo el tiempo. Las palabras que más resonaron con sus seguidores fueron sobre el dolor de ver a un ser querido enfermar y cómo termina afectándote.

“A veces quisiera estar más tiempo con ella pero cuando se enferma alguien de tu familia, sobretodo tu madre que es el amor de mi vida, te enfermas tu también. Es muy duro ver a la persona que más amas irse apagando”. La actriz destacó: “Lo que me ayuda es el trabajo, que no tengo hijos, no tengo pareja pero tengo amigos y gente muy valiosa. Dios por un lado te da, te quita unas cosas pero te da otras. “

Y agregó: “Lo único que le pido a dios, que nunca sabemos hasta cuándo va a estar. El pronóstico era diferente y sigue viva. Lo único que le pido a dios es no irme antes que ella”.

Ante las declaraciones de Mariana, internautas han expresado su preocupación. “Con tanto dolor Mariana se nos puede ir. No la dejen sola!!”. “Habla tanto de la muerte que un día de estos se nos va a ir”. “Mariana habla de la muerte como si sintiera que le tocará pronto”. “Mariana es un ser de luz, tan buena hija y me preocupa verla así”, se lee.

Mariana Seoane ha sido una hija y mujer ejemplar

Mariana Seoane La cantante ha sido criticada por su estilo de vida (Instagram)

Desde sus inicios en el mundo del espectáculo, Mariana Seoane se ha destacado por su carisma y profesionalismo. Su presencia en telenovelas populares y su éxito en la música la han convertido en una figura constante y admirada en la industria del entretenimiento. Su habilidad para conectar con el público a través de sus interpretaciones ha cimentado su lugar en el corazón de sus seguidores.

Más allá de su carrera, Seoane ha sido abierta sobre sus decisiones personales, especialmente en lo que respecta a no tener hijos ni pareja. En una sociedad que a menudo espera que las mujeres cumplan ciertos roles tradicionales, la famosa ha sido clara sobre sus ideales y prioridades, expresando que su enfoque está en su carrera, su amor propio y su vida con su madre, quien ha sido una figura fundamental en su vida.