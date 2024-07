“Se va a ofender”: la épica reacción de Wendy Guevara tras enterarse que la confunden con Karol G

El pasado domingo 14 de julio, el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, se convirtió en el epicentro del fútbol y el espectáculo durante la final de la Copa América 2024. En esta emocionante jornada, los equipos nacionales de Argentina y Colombia se enfrentaron en un encuentro que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos. Sin embargo, el evento no sóo fue memorable por el juego en sí, sino también por la presencia de destacadas figuras del espectáculo como Karol G y Shakira.

Antes del inicio del partido, Karol tuvo el honor de interpretar el himno nacional de Colombia. La cantante urbana, conocida por sus éxitos en el género reguetón, subió al escenario vestida con la camiseta de la selección colombiana, una falda negra y botas largas. Su interpretación, sin embargo, dio pie a una inesperada controversia en las redes sociales y aunque han pasado los días, hoy ha tomado fuerza.

Resulta que después de su actuación, internautas inundaron las redes sociales con memes y comentarios que comparaban a la colombiana con Wendy Guevara, algo que ha pasado en varias ocasiones.

Las comparaciones han surgido principalmente por el notable parecido físico entre ambas, lo que ha generado una avalancha de reacciones. Si bien las famosas nunca han hecho comentarios al respecto, finalmente Wendy rompió el silencio respondiendo a quienes bromearon con que ella fue quien cantó el himno de Colombia en la final.

La épica reacción de Wendy Guevara tras ser confundida con Karol G

La ganadora de La Casa de los Famosos es muy activa en redes sociales y constantemente se conecta con sus seguidores a través de “en vivos” en los que contesta preguntas y conversa con ellos de diversos temas. Fue así como ahora la tomaron por sorpresa al decirle que “había cantado muy feo” durante el partido de Colombia.

“Cantaste en la Copa América bien feo”. Desconcertada, Guevara respondió: “¿Yo?”, desatando risas entre sus seguidores.

Wendy señaló: “¿Por qué todos me están dice y dice que según yo canté en la Copa América y que quién sabe qué? Yo no veo futbol, manas. Están locas”, comentó Wendy. La influencer agregó que no quería causar malentendidos ni ofender a nadie con las comparaciones. Sí me gusta poquito pero no soy fan de ver futbol. ¿Viste que te dijeron que parecías Karol G?

En los comentarios que aparecen en redes sociales se puede leer: “Wendy Guevara haciendo historia cantando en la final de la Copa América”. “Wendy Guevara y Karol G son dos gotas de agua”. “Quién es Karol G y quién es Wnedy Guevara??”. “Karol G es igualita a Wendy Guevara”.

Durante una transmisión en vivo, la influencer pidió a sus fans que dejaran de hacer comparaciones, argumentando que esto podría incomodar a Karol G.

“A ver la que cantó en la Copa América fue Karol G entonces me están diciendo que canté por eso. Hermanas, van a hacer que se ofenda”, dijo. “Ya ven cómo se ofendió la señora porque le dijeron que se parecía a mí y se enojó bien feo”, agregó haciendo referencia a otro momento incómodo que vivió con una persona.