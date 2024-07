La famosa fue criticada por dejar que su hijo de 8 años use zarcillos

Kourtney Kardashian es la mayor del clan Kardashian Jenner que es una de las familias más famosas y también polémicas del mundo del espectáculo.

La mayor del clan se ha convertido en una empresaria exitosa y también es madre de cuatro, el más reciente, Rocky, lo tuvo en diciembre junto a su esposo Travis Barker.

Aunque no ha resultado muy fácil para ella la convivencia y crianza con el nuevo bebé y sus otros hijos, la famosa ha logrado un balance y así lo ha compartido y mostrado en su reality The Kardashians.

Sin embargo, constantemente recibe críticas por diferentes razones, desde su relación con Travis Barker, la forma en la que se muestran amor frente a sus hijos y el mundo entero y también por como cría a sus hijos.

“Qué clase de madre es”, critican a Kourtney Kardashian por dejar que su hijo de 8 años use zarcillo

Recientemente, en uno de los capítulos de The Kardashians, su hijo Reign, quien tiene 8 años apareció, y le pidió que dejara de besarse con su esposo Travis Barker de la forma que lo hace.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que el pequeño a sus 8 años tiene un zarcillo en su oreja, algo que a muchos les pareció inapropiado, criticando a Kourtney.

“Por qué ese niño tiene un zarcillo a sus 8 años”, “por Dios pero qué clase de madre es que permite que su hijo se perfore las orejas”, “está criando a un nuevo Travis y no debería ser así”, “pobre Scott cuando lo vea, cero elegancia y estilo su hijo”, “pobres niños con esa madre que ni los mira, solo está pendiente de Travis y Rocky”, “que va a estar pendiente de su hijo si solo quiere estar encima de Travis todo el tiempo”, y “esos hijos no tienen una madre que los guíe”, fueron algunas de las reacciones en redes.

El pequeño además usa cadenas de oro y gruesas, por lo que aseguran que se parece a Justin Bieber, y le piden a Kourtney que esté más pendiente de él y lo guíe como debe ser.

No es la primera vez que critican a Kourtney por su maternidad, pues también la han atacado por dejar que su hija Penélope se pinte el cabello y use uñas postizas, e incluso la han llegado a atacar por supuestamente dejar que su hijo mayor Mason luciera “subido de peso”, al punto que el mayor de sus hijos no ha salido más en el reality ni en sus redes.

Sin embargo, ella deja claro que hace lo que considera mejor para sus hijos y de hecho, en los últimos meses se ha dedicado a estar con sus pequeños en casa.