“No sabe estar solo”: Dan advertencia a Lorena González tras confirmar relación con Mauricio Ochmann

Mauricio Ochmann está estrenando una nueva relación y es que la actriz, Lorena González, le confirmó a la revista Quién que están felices y enamorados. Esta es la primera novia que el actor hace pública después de terminar su atenrior romance con Paulina Burrola, con quien estuvo más de dos años.

Burrola fue quien logró conquistar su corazón, a mediados de 2021, poco más de un año después de la separación con Aislinn Derbez, en marzo de 2020.

Aunque ninguno de los dos ha sido muy expresivo sobre el comienzo de una nueva era, los comentarios que se dejan en redes sociales dejan ver que hay miel sobre hojuelas. Mientras él le pone emojis de caras enamoradas y corazones, ella le responde diciendo “Mi vida”.

“¡Sí, estamos muy contentos!”, fue lo único que dijo la hija menor del empresario mexicano Víctor González Torres, propietario de la cadena de Farmacias Similares, cuando fue cuestionada por la publicación sobre si eran novios.

Advierten a Lorena González sobre Mauricio Ochmann

Aunque se desconoce su historia de amor y cómo se conocieron, varios internautas ya empiezan a notar las ‘red flags’ de la relación entre Lorena González y Mauricio Ochmann, pues muchos consideran que el mexicano “no sabe estar solo”, porque sus amoríos han sido con escaso tiempo entre ellos, y que además busca mujeres con notable diferencia de edad.

Burrola es 13 años menor que el famoso, mientras que González tiene 32 años, por ende, es 14 años más joven que el histrión de 46 años, quien tiene dos hijas producto de relaciones diferentes.

“Estás muy bella y jóven. Cuídate de los señores que no tienen responsabilidad afectiva y que no saben estar solos, que todavía no salen de una relación y ya están en otra”; “Mauricio es el evento canónico de las girls más hermosas”; “El Nodal nomás anda dando malos ejemplos”; La siguiente víctima del Ochmann. No caiga ahí”; escribieron los internautas en las últimas publicaciones de la también empresaria.