La foto de Emme que confirmaría el quiebre entre JLo y Ben Affleck y preocupó a sus fans

La hija de la actriz y cantante fue criticada por su más reciente look

Jennifer Lopez y Marc Anthony, durante su matrimonio, tuvieron dos hijos: Emme Maribel y Maximilian David Muñiz, ambos de 16 años.

Emme llegó a llamar más la atención y las críticas debido a que, en un inicio, mostraba un estilo andrógino.

Fue hasta que JLo dio a conocer que Emme es una persona no binaria, que las redes sociales empezaron a seguir más de cerca a la joven, quien ha enamorado a muchos con su autenticidad y estilo único.

¿Cómo es la relación de Emme y JLo?

La famosa actriz y cantante siempre se ha mostrado muy devota a sus hijos. En múltiples ocasiones la acompañan a eventos, se les ve pasando tardes familiares o los presume en sus redes sociales.

Jennifer López La cantante y actriz fue criticada por estas fotos de sus hijos (@jlo/Instagram)

Pese a que intenta protegerlos haciendo que tengan un perfil más bajo, en varias ocasiones, Jennifer Lopez ha expresado su orgullo por Emme.

Fans están preocupados por Emme

Recientemente, Emme fue vista muy sonriente en la alfombra roja del estreno del documental de su madre, This Is Me… Now: A Love Story, junto a su presunto novio.

Sin embargo, su semblante actual ha generado preocupación entre los internautas, quienes han notado que la joven parece muy deprimida. Comentarios como “Emme luce miserable” y “Su hija luce muy triste” han sido comunes en las redes.

Aunque solo es una foto, muchos ya están sacando conclusiones alimentando los rumores de la presunta ruptura entre JLo y Ben Affleck.

Estas conclusiones se han alimentado debido a que la joven se había vuelto muy cercana a su hermanastra Seraphina, quien también se declaró persona no binaria. La separación implicaría que Emme y Seraphina pasen menos tiempo juntas.

Recientemente, JLo fue fotografiada en los Hamptons junto a una amiga y su hija Emme, a bordo de un Jeep dorado.

Mientras que Jennifer lució radiante con un vestido largo rosa y tacones, Emme fue capturada mirando al vacío y escuchando música, mostrando un semblante triste.

Otros quitan importancia, señalando que solo es una adolescente y no tiene por qué estar sonriendo todo el tiempo. ¿Tú qué crees que esté pasando?