¿Hay algo que no pueda hacer? Shakira muestra su talento como peluquera y sorprende a los fans

Shakira es una de las mujeres más versátiles del entretenimiento: cantante, compositora, bailarina, empresaria, mamá y ahora podríamos agregar ¡peluquera! Y es que la famosa de 47 años nos suele regalar detalles de su vida personal que siguen sorprendiendo cada vez más a sus fans.

Ya hace meses atrás la veíamos muy cómplice con Alejandro Sanz escogiendo cuál sería su nuevo peinado, pues incluso lo acompañó a la peluquería. La amistad que nació luego de colaborar con La Tortura y Te lo agradezco pero no se trasladó a esta elección estética, que ella muy divertida, mostró en Instagram.

“Así si me gusta ir a la pelu”, advirtió ella en la grabación por las historias de Instagram. “Me va a cambiar el look. Soy como su muñequito, que me va cambiando cositas”, dijo él, en la pieza que cautivó a todos. “Te tienes que dejar guiar de mí. Soy tu asesora”, agregó en aquella ocasión.

Shakira y Alejandro Sanz Los famosos pasaron un rato diferente (@shakira/Instagram)

La ‘Shakira peluquera’ se roba todos los elogios en internet

Con ese episodio como antecedente, queda más que claro que Shakira tiene mucho talento para la peluquería, algo que se ratificó con un reciente video filtrado en cuentas de aficionados de la barranquillera.

En la pieza audiovisual se ve a Shakira haciendo las veces de peluquera cortándole las puntas a una amiga, de identidad desconocida, en lo que parece ser el backstage de su presentación en la final de la Copa América 2024.

La famosa tuvo el honor de ser parte de la ceremonia de clausura del evento y en el mediotiempo deleitó a todos con sus éxitos más recientes. Sin embargo, el partido inició con más de una hora de retraso por disturbios fuera del Hard Rock Stadium, en Estados Unidos, así que hubo tiempo de sobra para asistir a su amiga con mucha seguridad y experticia.

“Jajajaja amo estos momentos que nos regala mi Shak!”; “Es una mujer muy versátil”; “El talento le brota por las venas”; “Mientras el partido se detuvo ella no se aburrió para nada”; “Amo ver este tipo de videos de shaki se me hace una persona tan relajada y buena onda”; fueron parte de los elogios de los fans.