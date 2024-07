El tierno video de Valentino, el hijo de Ricky Martin apoyando a su papá que despierta aplausos

Aunque Ricky Martin ha recibido muchas críticas desde que decidió ser padre por gestación subrogada, ha hecho un buen trabajo con su hijo Valentino, quien actualmente podríamos decir que es su fan número uno. Así lo demostró en un reciente video en sus redes sociales que se ha vuelto viral y que es ejemplo de la gran relación que llevan.

“Yo no alquilé un vientre, a mí me prestaron el vientre, y varias veces, y tengo en un pedestal a estas grandes mujeres que me ayudaron a criar a mi familia”, dijo el boricua años atrás cuando fue cuestionado por la manera en la que trajo al mundo a los gemelos Matteo y Valentino, de 15 años actualmente.

Valentino Martin El hijo de Ricky Martin ha sorprendido con su físico (Instagram)

El resto de los hijos del intérprete de Tal vez son Lucia, de 5 años, y Renn, de 4, a quienes dio la bienvenida con su ex, Jwan Yosef, del cual se encuentra separado desde 2023. “Mis hijos me preguntan acerca de tener dos papás y les digo que somos parte de una familia moderna”, dijo el también actor a propósito de la crianza de sus pequeños tiempo atrás.

Así se mostró Valentino, el hijo de Ricky Martin que lo apoyó en pleno concierto

Pues bien, esa confianza, sinceridad y complicidad que ha sido clave para tener una buena relación, se vio reflejada en la última grabación del adolescente, a propósito de un concierto de su papá.

Valentino, el hijo de Ricky Martin se grabó disfrutando del show, saltando, sonriendo y brincando, mientras el famoso lo daba todo sobre el escenario y miles de personas lo aplaudían. “Vamos papi”, escribió orgulloso el adolescente que conmovió a los fans por la buena crianza recibida.

“Me gusta que seamos tan unidos y que hagan todas preguntas que tengan que hacer, que las respuestas sean transparentes y con la verdad”, expresó Martin sobre la manera en la que lleva la relación con ellos.

Los jóvenes lo acompañan en sus giras, ya que, gracias a la tecnología, los chicos pueden viajar sin descuidar su educación, como sucedió en su última presentación en el WiZink Center en Madrid, España, el pasado miércoles 17 de julio.