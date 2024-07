¿No hubo reconciliación? Victoria Ruffo habría dado “cachetada” a Eugenio Derbez con este mensaje en redes

El pasado 30 de junio José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay recibieron a su primera hija Tessa, y esto unió por primera vez a Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.

Y es que los famosos actores, quienes fueron pareja y tuvieron a José Eduardo, terminaron de la peor forma, y durante los años se han atacado e incluso el comediante asegura que Victoria no lo dejó estar en la vida de su hijo.

Sin embargo, parece que todo había quedado atrás en el nacimiento de su primera nieta, pues ambos hablaron bien del otro y aseguraron que hasta un abrazo se dieron de felicitación.

Fue la primera vez que los actores estuvieron en la misma habitación y aunque al principio hubo tensión, el propio Eugenio aseguró que las cosas fueron mejor de lo que él pensaba.

Victoria Ruffo manda indirecta con este mensaje y aseguran que es para Eugenio Derbez

A través de las redes, Victoria Ruffo ha dejado ver que es una abuela presente que está más que emocionada con su nieta y hasta fue a la primera vez de Tessa en el pediatra.

La actriz compartió una foto de la pequeña en la camilla del pediatra y escribió “angelito! Tessa!❤️❤️❤️, y luego compartió otra imagen en la que muestra su mano con la de su nieta, donde escribió “TESSA y ABUELA VICTORIA ❤️❤️❤️❤️❤️”.

Y cuando las cosas entre Victoria y Eugenio parecían ir bien, una imagen con una gran indirecta de la actriz desató especulaciones de enemistad de nuevo.

La actriz compartió una foto con el texto “a mí no me interesa qué tan malo me pinten, yo tengo muy claro con quién fui buena persona y con quién no…y cada una de mis actitudes fueron las respuestas a las suyas, allá ustedes con su conciencia. ‘Soy como me trates’”.

Esto desató sospechas que era una indirecta a Eugenio Derbez, dejando ver que habrían problemas tras el nacimiento de su nieta Tessa.

“Fuertes declaraciones y ya se para quién jaja 😮 Bravo 👏🏼 ❤️”, “uy que cachetadota a Eugenio jaja”, “yo pensaba que ya habían hecho las paces, pero ya veo que no”, “como que la nieta no llegó a arreglar nada”, “uy ya están peleando otra vez”, “como que fue una indirecta bien directa a Eugenio”, “parece que las cosas siguen igual de mal entre ellos”, y “ay no yo pensaba que ya estaban bien la verdad, que tristeza que no”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Tanto José Eduardo, como Eugenio y Alessandra aseguran que hay fotos en las que aparecen todos juntos, pero hasta los momentos no se ha revelado y aseguran que debe ser su hijo quien las publique.