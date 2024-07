La reacción de Sofía Vergara ante su nominación a los Emmy Awards 2024 por ‘Griselda’

Sofía Vergara se ha convertido en una de las latinas más sobresalientes de Hollywood en la actualidad, y en el reciente anuncio de las nominaciones de los Emmy Awards 2024, la colombiana figuró en la categoría Mejor actriz principal en una serie o película limitada o de antología.

La artista podría ser reconocida gracias a su trabajo en la serie ‘Griselda’, de Netflix, que el año pasado recibió diverso elogios de la crítica.

Sofía Vergara recibe nominación

La actriz ha destacado por su notable actuación en la serie de Netflix titulada ‘Griselda’, donde interpreta a Griselda Blanco, líder del cartel de Medellín y una de las figuras más prominentes en el mundo del narcotráfico en Colombia.

Este año, Vergara competirá con reconocidas actrices como Jodie Foster por ‘True Detective’, Naomi Watts por ‘Feud: Capote vs The Swans’, Brie Larson por ‘Lessons in Chemistry’ y Juno Temple por Fargo. Esto indica que la actriz colombiana enfrentará una competencia difícil para ganar el codiciado premio.

A pesar de haber sido nominada al Emmy por su papel en la serie de comedia ‘Modern Family’, en cuatro ocasiones como Mejor actriz de reparto en una serie de comedia, entre 2010 y 2013, Sofía nunca ha logrado ganar el prestigioso premio. Ahora, está determinada a convertir su quinta nominación en una victoria.

La reacción de Sofía Vergara ante su nueva nominación

Por medio de su cuenta de Instagram, la colombiana manifestó lo orgullosa que se siente porque su trabajo en esta serie sea reconocido.

“Griselda fue mi primer papel dramático y nos llevó 15 años darle vida. Estoy increíblemente agradecido con todos los que formaron parte de esta serie... Nunca soñé que después de ‘Modern Family’ podría ser parte de algo tan especial como ‘Griselda0. Es un honor para mí ser reconocida junto a Jodi, Brie, Juno y Naomi, mujeres increíbles que nos brindaron una televisión increíble este año. Gracias a la academia de televisión por este increíble honor”, escribió Vergara.