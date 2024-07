La impactante razón por la que Ben Affleck le tendría “miedo” a JLo: “Nunca sabe cuando ella va a estallar”

Jennifer Lopez y Ben Affleck cumplieron dos años de casados el pasado 16 de julio. Sin embargo, la pareja pasó la fecha totalmente separada, lo que hace que los rumores de divorcio sigan muy latentes en los medios y en las redes.

JLo y Ben Affleck: separados en su segundo aniversario de bodas

JLo fue captada junto a su mánager Benny Medina mientras tomaban un paseo por los Hamptons a bordo de un clásico y elegante modelo convertible Mercedez Benz. La cantante norteamericana iba en el asiento del copiloto.

Jennifer Lopez con su anillo de casada

De acuerdo con las imágenes que circulan en las redes, la artista de origen puertorriqueño tenía “una mirada severa en su rostro”, describe Page Six. Mientras la intérprete de On The Floor estaba en los Hamptons, su esposo estaba del otro lado de la Unión Americana. El también actor fue fotografiado llegando a su oficina en la ciudad de Los Ángeles portando un traje gris.

Ben Affleck le tendría miedo a Jennifer Lopez

Aunque las famosos no pasaron su segundo aniversario juntos, ambas celebridades fueron captadas usando su argolla de matrimonio. Ben mientras iba en automóvil manejando hacia su oficina en Los Ángeles y, por su parte, JLo dejó ver que la usaba cuando paseaba en bicicleta por los Hamptons.

JLo y Ben Affleck JLo y Ben Affleck estarían a punto de separarse. Él despidió junio sacando todas sus cosas de la casa en la que vivió con la "Diva del Bronx". (Phillip Faraone en Getty Images)

No obstante, todo esto sería porque el también director de cine tendría miedo a la reacción de la actriz y continúa jugando al matrimonio hasta que se haga totalmente oficial la separación o el divorcio, según la información consignada por el sitio web Univision.

Esta es la razón

“Ben nunca esperó que JLo aceptara su decisión de irse. Sabía que sería difícil para ella, pero cuanto más tiempo ha pasado, más miedo tiene de cómo va a reaccionar una vez que se haya hecho oficialmente”, reveló una fuente a In Touch.

“La forma en que ella ha insistido en que usen sus anillos y hagan todo este control de daños, y su enorme rabieta por el traslado de sus cosas, lo han puesto muy ansioso”, agregó.

Según In Touch, JLo espera que Ben Affleck siga usando su anillo de matrimonio hasta que se anuncie la separación.

“Hasta que el divorcio sea definitivo, ella quiere que él use el anillo y siga actuando como un hombre casado. Ben está pasando tanto tiempo lejos de ella como puede porque simplemente no quiere lidiar con otra pelea. Camina con pies de plomo y nunca sabe cuándo ella va a estallar”, finalizó la fuente.