Karely Ruiz dejó de seguir a Romina Marcos y así le respondió

Hace un par de días, Romina Marcos reveló que Karely Ruiz la había dejado de seguir a pesar de que se disculpó con ella por haberla empujado cuando estaba ofreciendo una entrevista.

El incidente ocurrió en los MTV MIAW 2024, cuando un medio estaba entrevistando a la modelo de OnlyFans y se pudo apreciar el momento en el que la hija de Niurka Marcos pasó por detrás de ella, la empujó y no se disculpó.

No obstante, al empezar a ser criticada en las redes sociales, Romina Marcos salió a ofrecer explicaciones, explicando que no empujó a Karely Ruiz a adrede y que hasta le escribió para disculparse personalmente.

Romina Marcos también dejó de seguir a Karely Ruiz, pero le dejó otra disculpa

La información que retomó el influencer Eddy Nieblas en su perfil de TikTok, resumió lo último que sucedió entre Romina Marcos y Karely Ruiz, en el que ambas se dejaron de seguir.

Fue un usuario de Romina Marcos que le preguntó si no ofrecería disculpas públicas por lo que le hizo a la modelo de OnlyFans, a lo que contestó que no, porque ya se había disculpado con la afectada en privado.

Sin embargo, como Karely Ruiz no le respondió y notó que la había dejado de seguir, decidió devolverle el unfollow, no sin antes volverle a enviar un mensaje asegurándole que no tenía nada en contra de ella.

“Bueno, ya me dejaste de seguir y que chance no me contestaras, pero de corazón te digo que no fue intencional, te pido una disculpa y espero que no te lo tomes personal porque no tenga nada en contra de ti, linda noche”, fue lo que le escribió Romina Marcos.

Por su parte, Karely Ruiz no ha declarado nada más desde la última vez que habló del tema en sus insta-stories, en las que comentó que no quería problemas con nadie, pero que estaba harta que todos la trataran mal.