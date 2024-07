Johnny Depp aparece junto a Will y Jaden Smith, pero este gesto se robó toda la atención

Will Smith y Johnny Depp se unen en los 30 de años de carrera de Andrea Bocelli, pero un gesto captó todas las miradas.

Will Smith y Johnny Depp

El talentoso cantante tenor italiano Andrea Bocelli celebra 30 años de carrera artística y para festejarlo ha ofrecido una serie de conciertos (15, 17 y 19 de julio) en su país, a los que ha invitado a varias celebridades para compartir escenario, como el mexicano Christian Nodal, para interpretar el tema ‘Por una cabeza’, de Carlos Gardel el pasado 15 de julio.

Bocelli se declaró fan de Nodal, algo que halagó mucho al artista de música regional, pues fue el único cantante latino en el festejo que se ha desarrollado en la Toscana. Algunos de los invitados especiales son Ed Sheera, Shania Twain, Sofia Carson, Sofía Vergara, Nadine Sierra, David Foster, Lang Lang, Russel Crowe, Eros Ramazotti, Johnny Depp, Laura Pausini, Plácido Domingo, Tiziano Ferro, Brian May, de Queen y Will Smith, entre otros.

La noche de este miércoles, Johnny subió al escenario junto al tenor y siguió demostrando que no solo tiene talento para la actuación, sino también para la música. El Teatro del Silenzio fue el lugar especial para que Depp, junto a su guitarra, acompañara al maestro y así juntos interpretar ‘En Aranjuez con tu amor’, una canción que tocaron juntos originalmente el año 2020 junto a Jeff Beck, con quien el actor hizo una gira en el 2022, tras su polémico juicio.

El “Andrea Bocelli 30: The Celebration” ha sido una reunión de estrellas, que además han compartido de una gran hermandad.

El gesto de Jhonny Depp y Will Smith que acaparó la atención

Para el magno evento, Will Smith y Johnny partieron hacia Italia en un yate, junto al cantante egipcio Ahmed Saad, quien compartió imágenes del reencuentro a través de su Instagram. Todos se mostraron bastante cercanos, por supuesto que la celebración siguió detrás de escenario, pues todos los invitados compartieron fraternalmente.

Andrea llegó para compartir con ellos, por lo que e intérprete de “Capitán Jack Sparrow” no dudó el rendirle pleitesías con un cálido beso en su mano, también se fotografió con la hija menor de Bocelli. El cantante tenor compartió todos esos mágicos momentos en las historias de Instagram, pero una de esos videos cortos llamó la atención de los internautas.

Se trató del encuentro de Johnny, Will y Jaden Smith. Deep estrechó la mano del actor de “Men in Black”, pero una forma un tanto extraña, que captó la atención de todos. Se saludaron con un gran apretón de manos que captó toda la atención de los internautas, mientras que Jaden, no solo saludo con sus manos al actor estodounidense, sino que lo abrazó fraternalmente.

“Mira a Jaden, mostrando a Johnny un poco de amor genuino. ¡Me encanta ver ESO!”, y “Extraño apretón de manos con Will. Jaden es tan dulce” fueron algunos de los cometarios que recibieron los artistas.