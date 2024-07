Hija de Salma Hayek reaparece luciendo idéntica a su madre y calla a quienes la señalan de verse siempre “amargada”

Salma Hayek es innegablemente una de las mujeres más talentosas y hermosas de la industria del entretenimiento, Con su atractivo físico y gran carisma, se ha convertido en la favorita de muchas aunque también su vida familiar ha despertado curiosidad, especialmente por la complicidad que tiene con su hija Valentina Paloma.

Aunque Salma ha tratado de llevar sus asuntos familiares en lo privado, de vez en cuando comparte momentos con su hija, llevándola incluso a alfombras rojas y eventos importantes. Eso sí, en varias ocasiones Valentina ha sido criticada por supuestamente siempre tener “cara de amargada”.

Valentina Paloma Pinault Valentina Paloma Pinault looks

No cabe duda de que Valentina es una joven hermosa que ha heredado los mejores genes de su madre. Sin embargo, algunos internautas la consideran “demasiado seria” y “callada” en comparación con Salma, quien siempre se muestra sonriente y bromista con todos a su alrededor. Ahora, Valentina ha sorprendido a todos con un nuevo TikTok viral.

Valentina Paloma calla a quienes la llaman “amargada”

Cada vez es más común que la hija de Salma Hayek robe el protagonismo, ya sea asistiendo a alfombras rojas, desfiles de moda o subiendo videos en TikTok, la plataforma más popular del momento. Aunque ha llevado una vida discreta, la joven se ha vuelto una estrella viral en dicha red social.

Es así como recientemente, reapareció y se viralizó con un video en el que aparece muy sonriente, dejando ver que no sólo es identica a su madre físicamente sino también en la chispa que tiene. En el video aparece con una amiga cantando “Young and Beautiful” de Lana del Rey.

Valentina Paloma La hija de Salma Hayek ha sorprendido con su belleza (TikTok)

“Paloma es tan bonita”. “Yo no sé por qué la critican tanto si es preciosa”. “Idéntica a Salma Hayek”. “Eres tan divertida y maravillosa”. “Ocurrente como su madre”. “Cada vez más bonita”, se lee en los comentarios.

La complicidad de Salma Hayek y su hija Valentina

Además de destacar por su belleza, talento y carisma, Salma es admirada por su papel como madre. Su relación con su hija Valentina Paloma, fruto de su matrimonio con François-Henri Pinault, es un ejemplo de complicidad y amor que ha capturado la atención de los medios y sus seguidores.

La actriz, quien siempre ha sido muy protectora con su familia, ha asegurado que Valentina tenga una infancia lo más normal posible, alejada del constante escrutinio de Hollywood. Sin embargo, cuando madre e hija deciden aparecer juntas en eventos públicos, su química y cercanía son innegables.

En una ocasión, Salma habló de las ventajas que ha tenido haber optado por la maternidad tardía. “Mi caso fue muy particular porque yo me volví madre muy tarde. Lo hice ya que encontré a la pareja de mi vida, que tenía una carrera estable, pero es que yo ya tenía tantas ganas de tener a esta hija que ya nada más me importaba. Ni mi carrera ni nada, creo que eso me ayudó mucho”

Gracias a que su madre siempre está presente en su vida, Valentina ha dejado muy claro que es una joven con los pies en la tierra pues a pesar de ser hija de uno de los hombres más ricos del mundo, es consciente del esfuerzo que hicieron sus padres para llegar hasta donde están.