Salma Hayek saca su lado más mexicano en el cumpleaños de su madre y la aplauden

Cada vez que tiene la oportunidad, la actriz Salma Hayek no duda en recordar a su México lindo. La artista oriunda de Veracruz lleva su patria en lo profundo de su alma y, aunque esté viviendo en un palacio en Versalles, Francia, lo tropical y latino no ha muerto en ella. Asus 57 años, no duda en transmitirle toda su herencia cultural a su hija, Valentina Paloma Pinault.

PUBLICIDAD

La semana pasada le rindió tributo a la inolvidable pintora azteca, Frida Kahlo, en su aniversario. A través de su cuenta en Instagram, compartió un extracto de la película estrenada en el 2002 y que ella misma le dio vida a la mítica artista plástico.

“Friducha, eres mi musa para siempre. Feliz cumpleaños ♥️ Frida Kahlo en una carta nunca entregada a Diego Rivera”, escribió la actriz. Pero esta no ha sido la única vez en el año en el que su patria está presente, pues el 3 de junio, celebró que su país, por primera vez en su historia, tendrá una mujer como presidente. Algo que admiró.

“Ojalá que tome las riendas para erradicar el severo problema del feminicidio en México, que tanto dolor ha causado”, era parte del mensaje, que estuvo acompañado de una imagen del monumento El Ángel de la Independencia, que está Ciudad de México. Además, cuando se trata de fiesta, pues apuesta por celebrar con tequila y mezcal.

Un cumpleaños a lo mexicano

Este fin de semana, Salma también compartió un momento íntimo que se desarrolló a lo interno de su hogar. Se trató del cumpleaños de su madre, Diana Jiménez Medina, quien celebró 80 años de vida, y por supuesto que debían hacerlo a lo latino.

“¡Feliz 80 cumpleaños, mamá, y feliz 77 cumpleaños, tía Charo! ❤️ Las quiero mucho a las dos. Mamá, cada año celebro tu vida con más amor y gratitud”, manifestó la también productora. “En mi casa no hay fiesta donde no se baile y se cante 🎤💃🏻”, le dijo Hayek a sus seguidores en Instagram junto al video en el que cantaba a todo pulmón, y con un mariachi acompañándola, el tema “La Sandunga” y “Nube viajera”.

“Wow Salmita, tu mamá tiene una voz increíble”, “Una reina que educó con sencillez y amor a otra reina”, “No, ¡maaaa qué lujo! Tania Libertad cantando las mañanitas 😍”, “Así mero debe ser siempre. Con el arraigo a las hermosas costumbres mexicanas 😍🇲🇽❤️” y “Lo mejor fue ‘La cucaracha’, a la que le falta tequila para chupar 😂”, fueron algunas de las reacciones de los internautas, quienes aplaudieron que ella conserve y alimente sus raíces mexicanas.