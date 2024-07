¿Irina Baeva ya tiene nuevo amor? El guapo y millonario hombre con el que la vinculan

Irina Baeva habría dejado atrás su historia de amor con Gabriel Soto, según ha revelado el actor tras lanzar un comunicado en redes sociales, el cual no ha sido replicado por ella, situación que lo ha llevado a enfrentar distintas criticas por ser “poco caballeroso” al no esperar que fuera ella quien diera la noticia.

Tras varias semanas de especulaciones entorno a su relación, la pareja confirmó la noticia del fin de su compromiso tras cinco años de noviazgo, el cual se esperaba que llegara al altar, luego que Soto le diera un anillo de compromiso en 2020.

A solo horas de conocerse el quiebre de la polémica pareja, la actriz de originaria de Rusia ha sido vinculada amorosamente con un reconocido empresario, pues al parecer la crisis con Gabriel data de hace unos meses atrás.

La razón por la que vinculan a Irina Baeva con este empresario

Según rumores en redes sociales, Irina Baeva estaría saliendo con el CEO de Farmacias Similares, Víctor González Herrera, quien cuenta con una gran reputación en el mercado de los negocios ante la manera en la que ha impulsado distintas estrategias las cuales le garantizaron mayor presencia a la cadena.

Aunque la información no está confirmada, habría surgido luego que Gabriel no acompañara a Baeva en lo que fue su gran debut como ‘Aventurera’, rol que la ha llevado a enfrentar duros señalamientos, además, el galán de telenovelas también se encargó de eliminar las fotos junto a su ex, mucho antes de lanzar el comunicado.

Ha sido el programa ‘Chisme No Like’ el que ha dado a conocer la noticia del presunto nuevo romance, luego de algunas publicaciones de la también modelo.

Y es que Víctor González Herrera, licenciado en Administración de Negocios Internacionales por la Universidad Iberoamericana, se ha encargado de mantener el negocio de su familia en lo más alto y uno de ellos ha sido el fenómeno viral de los peluches de Dr. Simi, creados bajo su dirección, del cual Irina ha realizado algunos posteos en redes durante los últimos días.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha hablado al respecto por lo que se trata únicamente de rumores establecidos a la cercanía de la artista con el empresario y sus últimos posteos.

“Esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión, con sabiduría y madurez; los motivos se mantendrán en nuestro círculo interno. Agradecemos desde ya que nos permitan atravesar esta situación con discreción y respeto”, fue parte del comunicado lanzado por Soto.