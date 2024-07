“Ese nunca fui yo”: Ex de Sofía Vergara cuenta su verdad sobre el divorcio y la deja expuesta

Tras un año de la separación de Sofía Vergara con Joe Manganiello el actor ha decidido romper el silencio sobre lo que verdaderamente sucedió en la relación, luego que la actriz se encargara de asegurar que el quiebre se debió al deseo del actor de tener un hijo, lo cual no estaba dentro de sus planes.

“Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven; él quería tener hijos y yo no quería ser una madre mayor”, llegó a expresar la estrella de Modern Family.

Sin embargo, la verdadera situación estaría alejada a las declaraciones de la actriz colombiana, por lo que Manganiello ha preferido desmentirla para limpiar su imagen.

Esto dijo Joe Manganiello sobre su divorcio con Sofía Vergara

Si bien Sofía Vergara y Joe Manganiello han rehecho su vida amorosa en el caso de ella al hacer público su romance con el reconocido doctor Justin Saliman y él con Caitlin O’Connor, siguen dado de qué hablar con su separación tras siete años de matrimonio.

Según Manganiello la paternidad no fue un motivo para ponerle fin a su relación pues reveló que fue un tema que conversaron durante el primer mes de su romance, y pese a que intentaron ser padres él le juró que no la dejaría en caso de no poderse.

“Eso no es cierto. Intentamos tener una familia durante el primer año y medio. Y tuvimos una gran conversación al empezar, durante el primer mes de noviazgo. Dije: ‘Si ya no quieres tener hijos, lo entiendo. Sólo dímelo, y sabré de qué se trata, y está bien’. Pero ese no fue el caso con ella. Y le juré que nunca me iría si no funcionaba. Y no lo hice. No fue inevitablemente por eso que todo terminó. Fue porque dos personas se distanciaron, y a veces eso pasa”, dijo durante entrevista con Men’s Journal.

De igual manera, quiso dejar claro que no es cómo lo han pintado en los últimos meses tras las declaraciones de su ex.

“Que me pintaran como si hubiera tenido una especie de crisis de mediana edad y después de nueve años me hubiera dirigido a alguien y le hubiera dado un ultimátum: ‘Haz esto que puede ser perjudicial para tu cuerpo o me voy’. Yo nunca fui así”, sostuvo.

Fue en julio de 2023 cuando la ex pareja dio a conocer su separación a través de un comunicado donde no mencionaron los motivos que los llevó a tomar caminos diferentes.

“Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos cortésmente respeto por nuestra privacidad en este momento mientras atravesamos esta nueva etapa de nuestras vidas”, indicaron.