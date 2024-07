“Qué vulgar”: Kim Kardashian fue señalada como “la peor” vestida durante evento de Andrea Bocelli en Italia

Kim Kardashian y su hermana Khloé siempre logran sorprender al mundo con sus audaces y extravagantes elecciones de moda. En cada evento al que asisten, captan la atención de los medios y de sus millones de seguidores con looks impactantes que no solo siguen las tendencias, sino que también las establecen. Sin embargo, no siempre aciertan.

Las empresarias fueron invitadas especiales en el evento que celebra los 30 años de trayectoria de Andrea Bocelli y sus looks no pasaron desapercibidos.

Kim Kardashian La empresaria fue señalada por su elección de vestuario (Instagram)

Bocelli es uno de los tenores más reconocidos y queridos en el mundo de la música clásica, con una voz inconfundible y una habilidad para conectar con el público que lo han convertido en una figura icónica en la escena musical internacional. Su legado no sólo se refleja en sus innumerables discos de platino y oro, sino también en su capacidad para trascender fronteras y llevar la ópera a nuevas audiencias por lo que este evento ha sido considerado uno de los más importantes.

“Cuando era niño, aprendí a soñar con mi futuro en el silencio encantado de estas colinas. Entonces la vida hizo realidad ese sueño. Hoy, 30 años después, sólo puedo imaginarme celebrando mi carrera y mi vida, su fuerza y sus maravillosos belleza aquí en el Teatro del Silenzio, rodeado de tan maravillosos artistas y amigos. Quiero agradecer a todos los que ayudaron a que mis sueños de infancia se hicieran realidad con un concierto inolvidable”, publicó Bocelli cuando anunció el evento.

Kim y Khloé Kardashian hacen acto de presencia y las tunden en redes

Kim lució un vestido negro brillante que desató indignación junto a su hermana, quien optó por un vestido de malla que dejó al descubierto su ropa interior. En redes sociales circulan videos en los que ambas se acercan al escenario para saludar al tenor y posteriormente este compartió una fotografía oficial con ellas.

“Imagínate ir a ver una leyenda y que estés usando sostén y ropa interior”. “Qué vulgares”. “¿Por qué Andrea Bocelli agradece a estos aspirantes? ¡Mira cómo están vestidos, sin clase! Esto podría ser una cosa de relaciones públicas, pero no voy a mentir, esto me molesta hasta el final. ¡Andrea y su música son demasiado elegantes para esto!”. “Kim Kardashian como siempre la más vulgar y la hermana ni se diga”, comentaron internautas.

Lejos de importar las críticas, las Kardashian se divirtieron con Bocelli, quien grabó con ellas un video viral. “Me casé en Italia. ¿Estoy diciendo que me copiaste al casarte en Italia?”, dice Kim. “¿Quién actuó en mi boda? Andrea Bocelli. ¿Quién actuó en la boda de Kourtney? Andrea Bocelli”. El tenor aparece a cuadro y abraza a ambas. “Después de todo, gano”.

Las Kardashian causan indignación alrededor del mundo

Hace unos días, las empresarias viajaron a India para asistir a la boda de Anant Ambani y Radhika Merchant, herederos de dos de las familias más ricas en Asia.

Las Kardashian estuvieron entre las muchas personalidades globales que fueron invitadas a la boda de los Ambani. Kim y Khloe junto con su equipo aterrizaron en Mumbai desde el jueves, alojándose en el hotel Taj de Mumbai. Varias fotos y videos de las hermanas Kardashian de su visita a la India están circulando en Internet, dividiendo opiniones sobre sus vestimentas.

“De pésimo gusto y una falta de respeto”. “Vestimenta irrespetuosa y vulgar para una ceremonia...cueste lo q cueste”. “Mucho lujoso pero sin clase y siempre ridículas”. “No se pueden ni mover pero primero es más importante enseñar todo”. “Vulgares, sin clase, ni elegancia, ni estilo”. “Estas señoras tienen que ir siempre enseñándonos todo? más apretadas que los tornillos de un submarino”, se lee en redes sociales.