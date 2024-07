¿Qué hizo? Anahí le dijo adiós a las minifaldas y muestra una versión renovada de ‘Mía Colucci’

RBD se encuentra celebrando su 20 aniversario, y es que fue un 15 de julio cuando comenzaron las grabaciones de la que sería una de las telenovelas juveniles más exitosas de principios de los años 2000, sin embargo, quedó un sabor amargo, luego de que los miembros de la agrupación tomaran distancia de Anahí tras el fraude de su ex mánager Guillermo Rosas.

Fue la cuenta oficial de Twitter la que celebró el inicio de esta telenovela con una fotografía donde se ve a todo el cast de RBD con un mensaje en el que se leía: “20 años de Rebelde un día como hoy se empezó a grabar Rebelde hace 20 años” sumando tres corazones, uno negro, otro blanco y un último rojo que forma parte de la gama de colores que distinguen a la agrupación.

RBD

Anahí hizo lo propio y se sumó a los festejos publicando en su cuenta de Twitter: “20 años! La vida se va volando… Qué bonito que un día nos encontramos! Y llevar siempre en el corazón lo maravilloso que ha sido todo este viaje”, pero ahí no habría terminado, pues en su cuenta de Instagram, compartió el lanzamiento de su nueva Barbie en colaboración con Barbie.

Anahí

Barbie lanza colección de RBD

Aunque el distanciamiento entre los miembros de RBD es más que evidente, dejando que Anahí celebrara por su cuenta, mientras ignoraban su conmovedor mensaje, la cantante y actriz continuó los festejos con el lanzamiento de su nueva Barbie.

Cada uno de los miembros se sumó a la campaña de Barbie, presentando la que sería la nueva colección de muñecas de RBD, Christian Chávez, mostrando su versión de ‘Giovanni’ comentando: “Miren, ya se le asoma el pelito rosa mexicano, que me encanta, así como lo tenía antes”. Dulce María también presentó a ‘Roberta’, también Maite Perroni y Christopher Uckermann mostraron su versión de la famosa muñeca con el look de su personaje.

Mientras tanto, Anahí hizo lo propio y destacó una de las icónicas características de su personaje: “Y ahora volvemos a tener la Barbie de Mia. Por supuesto, tiene su estrellita roja, igual que yo, que es la que más me gusta”.

La colección RBDxBarbie estará disponible a partir del mes de agosto y podrán adquirirse de forma individual o en set que incluye a los cinco integrantes de la agrupación que hace un año habrían tenido una de las giras mundiales más exitosas del 2023.

Anahí se olvida de las minifaldas y da un giro al clásico look de ‘Mía Colucci’

Sin embargo la muñeca no fue la única que se llevó la atención, sino el look de Anahí que sin duda, le dio un giro diferente al clásico look de ‘Mía Colucci’ olvidándose de sus icónicas minifaldas para sumar una de las prendas básicas del armario que logran quedar con absolutamente todo, jeans.

Con su clásico tinte rubio y su icónica estrellita en la frente, Anahí aludió a su personaje de RBD ‘Mía Colucci’ optando por un atuendo de camisa blanca anudada que dejaba ver su abdomen y una corbata roja de rayas sumando unos jeans negros que sustituyeron a sus famosas minifaldas que en la era de los 2000 se volvieron un sello por su actuación en dicha telenovela.

Rompiendo siempre con las reglas de Carolina Herrera, Anahí demostró una vez más que después de los 40 se pueden seguir utilizando minifaldas e incluso jeans, a diferencia de que lo dicta la famosa diseñadora venezolana.