“Qué falta de respeto”, el gesto de Ricardo Montaner que aseguran que fue un “desaire” para su nuera y Camilo

Ricardo Montaner es uno de los cantantes más famosos que no solo ha logrado una carrera exitosa, sino una familia numerosa y también famosa.

Y es que cada miembro de su familia triunfa en la música, sus hijos Evaluna, Mau, Ricky y hasta su yerno, Camilo, y el cantante tiene una relación amorosa con cada uno de ellos.

A través de las redes la familia siempre se muestra junta y feliz y dejan ver lo unidos que son y que trata a su nuera y yerno como si fueran sus hijos. Sin embargo, de vez en cuando, se ven envueltos en polémica.

El gesto de Ricardo Montaner que aseguran que fue un “desaire” para su nuera y Camilo

Ricardo Montaner siempre ha mostrado un profundo amor por sus hijos y las parejas de ellos como Camilo, Stefi y Sara, haciéndolos entender que son parte de la familia, y de hecho, todos aparecen en su reality.

Sin embargo, recientemente desató polémica por un gesto o acción que tuvo con sus nietos Apolo e Índigo, hijos de Mau Montaner y Evaluna, que aseguran que fue un “desaire” para Sara y Camilo.

Y es que luego que Argentina ganara la Copa América el cantante compartió un video en el que puso a sus nietos a alentar y celebrar por ese país, cuando sus padres Sara y Camilo son colombianos, y fue el equipo derrotado.

“La barra quilombera de Abu, Indi y Apolo … Celebrando en familia el bicampeonato”, escribió el cantante, desatando indignación en redes.

“Camilo y Sara 😮 viendo como el abu los vuelve🇦🇷alos peques”, “muy lindos pero qué dirán Camilo y Sara”, “qué falta de respeto, recuerde señor que los padres de sus nietos son colombianos”, “prácticamente se está burlando en la cara al yerno y a la nuera”, “si Camilo y Sara no fueran colombianos no vería problema, pero me parece de mal gusto poner a sus hijos a hacer esto”, y “de muy mal gusto lo que hizo Ricardo, no me parece con Camilo y Sara”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque muchos se mostraron indignados, Mau Montaner se mostró feliz con este video en el que su hijo estaba celebrando, aunque Evaluna y Camilo no comentaron nada.

Sin embargo, se sabe que Camilo y Sara tienen muy buen humor y probablemente no se tomen este gesto a mal, de hecho Evaluna y el cantante llevaron a su hija Índigo con una camiseta mitad de Colombia y mitad de Argentina, dejando claro que apoyaba a ambos equipos por sus padres.