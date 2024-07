“Me hace la vida bonita”: Altair Jarabo defiende a su esposo, pero las redes se burlan por este detalle

Altair Jarabo comparte una linda historia de amor con su esposo, el empresario Frédéric García, a quien unió su vida en agosto de 2021. Sin embargo, las redes sociales no le perdonan a la actriz mexicana la diferencia de edad que existe entre ellos, cuestión que ha hecho que la tilden de “interesada” o “mantenida”.

El francés es 19 años mayor que la protagonista de En nombre del amor, además que goza de una buena fortuna, aspectos que ha motivado los comentarios machistas a su alrededor, a pesar de haber declarado en muchas ocasiones sobre lo bien que él la hace sentir.

Altair Jarabo La actriz presumió a su esposo en redes (@altairjarabo/Instagram)

“Lo veo perfecto. Yo a Frédéric no le cambiaría ni un pelo. Y la diferencia de edad lo veo como algo súper positivo”, reveló al programa Hoy tiempo atrás, citada por Chic Magazine. Los dos se conocieron a través de una amiga que tienen en común y que sirvió de Cupido para juntar a los tortolitos.

Actualmente García es presidente del Congreso Ejecutivo de Empresas Globales y es director de la compañía Airbus Group México, lo que lo hace viajar constantemente entre Europa y el país de la famosa, lo que le ha permitido a la también influencer de volver a la pantalla con El amor no tiene receta.

Altair Jarabo volvió a defender a su esposo

A propósito de su participación en la telenovela, Altair Jarabo fue consultada sobre la dinámica actual que lleva con su esposo, a tres años de consumada la boda.

Altair Jarabo La famosa habló sobre su relación de pareja (@altairjarabo/Instagram)

“Él es un tipazo que de verdad me hace la vida más bonita y me gusta pensar que yo también a él”, declaró en una entrevista con People en Español. “Yo trabajé en Miami unos meses, él vino conmigo. Ahora mi base es en México, él tiene la capacidad de ir y venir conmigo. Es un hombre superinteligente, la verdad, muy seguro de sí mismo y me apoya, me apoya mucho en mi carrera”, declaró.

Pese a las palabras de reconocimiento y amor que salieron de ella, los detractores aprovecharon para burlarse de ella en redes sociales. “Con esa fortuna a cualquiera le hace mejor la vida”; “Casi le creemos”; “Tipazo porque tiene fortunazo”; “Con dinero cualquier relación fluye mejor”; escribieron.