¿La humilló? Hermano de Ángela Aguilar se burló de su relación con Nodal de la ‘peor forma’

La relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue dando de qué hablar y esta vez el hermano de la cantante, se habría sumado a la ola de críticas, burlándose de ella y dejando todo grabado en un clip que pocos segundos que compartió en sus redes sociales.

Fue el 10 de junio cuando la cantante de ‘Mis Amigas las Flores’ confirmó que tenía una relación con Christian Nodal, mediante una exclusiva para ‘HOLA!’, comentando que su romance venía de una historia que llevaba tiempo atrás, provocando la molestia del público desatando sospechas de una posible infidelidad del sonorense a la madre de su hija, Julieta Cazzuchelli, razón por la que internautas se fueron en contra de ambos a través de las redes sociales.

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”.

Pero el público no ha sido el único que se ha ido en contra de Ángela Aguilar, también su hermano, quien no ha perdido la oportunidad de burlarse de ella en redes sociales, y es que, en su reciente presentación en el Crypto.com Arena utilizó un gran vestido de princesa metalizado que desató comentarios en redes sociales comparándola con una “taza de la Bella y la Bestia” pero Leonardo, también se sumó y comentó: “La escasez de papel aluminio en los supermercados no es por el huracán, es por el nuevo vestido de Ángela Aguilar”.

Hermano de Ángela Aguilar, se burla de su relación con Christian Nodal

Mientras la polémica por el vestido de Ángela Aguilar se mantiene en redes sociales, ahora su hermano ha encontrado una nueva forma de burlarse de ella, y esta vez se habría ido en contra de la relación de que sostiene la cantante con Christian Nodal.

Tal parece que Leonardo Aguilar ha leído atentamente cada una de las críticas que han hecho a su hermana desde el anuncio de su relación con Nodal y es que, tomó uno de los comentarios que se hicieron virales en la cuenta de su padre, Pepe Aguilar, que mencionaba: “La gente rumora un asunto importante, alguien del pueblo está estrenando amante”, mismo que parece haber respondido de una forma muy divertida y con mucho humor, demostrando que poco les molesta lo que “se dice sobre ellos”.

En el clip que el hermano compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, se les ve viajando en una camioneta juntos mientras cantan el famoso tema ‘Rumores’ de Joan Sebastian, que él mismo habría versionado con Irany y David, mismo que habría lanzado en abril de este año como parte de su álbum tributo al ‘Rey del Jaripeo’ titulado, ‘Soy Como Quiero Ser’.

Ángela Aguilar y su hermano Leonardo Instagram: @leonardoaguilaroficial (Instagram: @leonardoaguilaroficial)

La reacción de Ángela Aguilar a la ‘burla’ de su hermano

Esto parece ser una respuesta de los hermanos al famoso comentario viral que hace unas semanas se hizo en la cuenta de su padre, Pepe Aguilar, y es que, Leonardo Aguilar aparece con un sombrero y camisa azul cantando, alegremente, el tema para, después, enfocar a su hermana.

Para sorpresa del público, la cantante de ‘Gotitas Saladas’ no tomó a “mal” esta broma y siguió cantando con su hermano desde la parte trasera de la camioneta, con quien compartió algunas risas y actitudes de complicidad con Leonardo Aguilar.