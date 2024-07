Ésta es una de las comedias románticas más subidas de tono en Netflix que todos aclaman ahora

Las series de comedia romántica en Netflix han capturado los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Se trata de un género, que combina el humor ligero con historias de amor entrañables, ofreciendo un refugio perfecto del estrés cotidiano.

Las comedias románticas no son pretenciosas, no buscan historias demasiado profundas y parte de su encanto está en su previsibilidad. Y es que sabemos que, a pesar de los obstáculos que enfrentan los personajes, el amor triunfará al final. ¡Esto es lo que las hace tan reconfortantes! Además, los personajes que suelen ser torpes y terminan enredadeos en situaciones ridículas, con diálogos ingeniosos, nos recuerdan no tomarnos la vida demasiado en serio.

Ahora, si a eso le agregas escenas “subidas de tono”, tienes una producción que supera las expectativas o que por lo menos garantizan un par de horas sin pensar en el caos del mundo real.

Si estás buscando una comedia romántica que ver, aquí te damos una recomendación que no puedes pasar desapercibida en la plataforma.

Esta es la comedia romántica con escenas “subidas de tono” más popular en Netflix

Las escenas subidas de tono en las series de comedia romántica han sido un gran gancho en Netflixy es que éstas, lejos de ser “de mal gusto”, añaden profundidad y autenticidad a las relaciones de los personajes. Además, estas escenas pueden aumentar la tensión dramática y emocional entre estos.

Esto no es algo nuevo en la plataforma y de hecho, ha triunfado con series como “Love” y “Sex Education”, abordando temas tabú con una combinación de sensibilidad y humor. Ahora, es la película “Final Feliz” está llamando la atención por su trama, personajes y escenas “subidas de tono”.

¿De qué trata la película “Final Feliz”?

“Luna (Gaite Jansen) y Mink (Martijn Lakemeier) son una pareja simbiótica que está celebrando su primer aniversario. Mink no sabe que Luna ha estado fingiendo sus orgasmos desde el principio de la relación, y Luna lo ha ocultado por tanto tiempo que ya no se atreve a contárselo. Cuando sus mejores amigos, que saben sobre el problema, la animan a que pruebe nuevas cosas en la cama, Luna le hace a Mink una interesante propuesta: hacer un trío. La noche con la activista climática Eve (Joy Delma) cambiará la vida de Luna por completo”, reza la sinópsis oficial en Netflix.

“Final Feliz” es una comedia romántica holandesa que vale la pena ver por su propuesta. A diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver de este lado del mundo, presenta sus escenas sexuales como una película de acción con peleas y persecuciones, pero va más allá de lo provocativo. La directora Joosje Duk equilibra la comedia y el drama para mostrar las consecuencias de la falta de comunicación en las parejas.

La película cuenta con un talentoso elenco que incluye a Gaite Jansen, Martijn Lakemeier, Joy Delima, Claire Bender, Sinem Kavus y Sidar Toksöz. Aunque se aborda el tema la sexualidad, no se centra en el erotismo, sino que plantea una exploración profunda de las emociones y los desafíos que sus protagonistas enfrentan en su relación.