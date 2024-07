Betty la fea tiene su gran regreso, sus protagonistas nos cuentan qué esperar

La telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea marcó la historia de la televisión mundial, y es que la historia escrita y creada por Fernando Gaitán tuvo adaptaciones en Alemania, Bélgica, China, Serbia, Croacia, Tailandia, Vietnam, Turquía, Polonia, Israel, India Estados Unidos y por supuesto México; además la versión original fue emitida en más de 180 países, ahora la encontramos en plataformas de streaming.

PUBLICIDAD

Betty ya no le cree a Don Armando, escena dramática en Yo soy Betty la fea. Youtube

23 años después de su final, la serie regresa con una nueva temporada en Prime Video. La secuela se centrará en la vida de los personajes dos décadas después de la boda de Betty y Armando, interpretados por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello. Los protagonistas estuvieron de visita en nuestro país, y Publimetro tuvo la oportunidad de platicar con ellos.

“Es un personaje que quiero y que conozco. Ahora teníamos el desafío de de ver cómo está hoy en día esa Betty, porque no es la misma de hace 25 años, es una versión actualizada y fue un proceso muy emotivo y especial reencontrame con ella”, resaltó Ana María.

Betty la fea, La Historia Continúa (The Story Continues) Jorge Enrique Abello, Juanita Molina, Ana María Orozco (Hernán Puentes )

Jorge explicó que están contentos en el cómo veremos a los personajes que se volvieron tan entrañables hace dos décadas en Betty la fea, la historia continúa. “Hicimos un enorme esfuerzo como actores, como productores, como parte del equipo de escritura para lograr hacer una historia que continúe, que no volviera a repetir el pasado. Queremos que los espectadores puedan divertirse nuevamente con nosotros, pero con la novedad de volvernos a encontrar como cuando te encuentras con un amigo, de que viviste cosas emocionantes, felices y maravillosas, te vuelves a encontrar a través de los años y no van a vivir lo mismo porque han cambiado, pero van a vivir otro momento”.

Aunque en 2001, Ana María Orozco se puso nuevamente en la piel de Beatriz Aurora Pinzón Solano para la serie Ecomoda, la actriz se notó reflexiva por volverse a convertir en “fea”. “Creamos una pequeña conciencia al paso del tiempo, y se queda una reflexión las cosas que sucede en tu vida. Al regresar al set nos cuestionamos sobre quiénes éramos como actores y quiénes eran nuestros personajes a través de del tiempo, Betty me cambió la vida hace 25 años, en general con mi profesión con mi vida, hoy en día no me cambió, pero ha sido muy interesante encararla de nuevo a esta edad, en este momento de la vida con más madurez, ahora me siento cómoda y orgullosa también de llegar a este punto, con muchas ganas, además de seguir actuando haciendo personajes, sin embargo, Betty para mí hoy en día sigue siendo un desafío, porque es un personaje, si bien mantiene la esencia, es un personaje muy rico muy, se enfrenta a cosas diferentes, se está cuestionando muchas cosas”.

Lo políticamente correcto

En Yo soy Betty, la fea, vimos a su protagonista sufrir acoso y maltrato por parte de sus jefes, así como bullying por su apariencia física, situaciones que actualmente hubieran causado polémicas y algunos reclamos. Circunstancias que los actores hablaron para este nuevo proyecto. “Los personajes mantienen su esencia y hay un tipo de humor también, pero sí hemos sido conscientes del momento actual, hay cosas que no tienen cabida, que no corresponde y somos conscientes de eso”, comentó Orozco.

A lo que Abello agregó, “sí lo hemos cuidado, pero no hay una pretensión tampoco, estamos yo a la altura de las circunstancias siendo muy cuidadosos. Finalmente se trata de una historia que plantea un conflicto, con fuerzas antagónicas que intervienen para la resolución o el crecimiento de ese conflicto. Si somos tan políticamente correctos, pues vamos a diluir el conflicto y el conflicto es la esencia de la historia, así que lo vas a tener con todas las implicaciones, pero tenemos una conciencia, hay que reflejar lo que está pasando en la sociedad, todo esto dentro del universo de Betty”.

PUBLICIDAD

¿Qué veremos en Betty la fea, la historia continúa?

Cuenta la historia de la icónica Beatriz Pinzón Solano, Betty la fea, 20 años después de la conclusión de la serie original. Mientras la empoderada Betty sigue casada con su esposo y líder de la compañía, Armando Mendoza, ella reconstruye su relación con su hija adolescente Mila, y trata de sobrellevar la crisis de su compañía familiar, preguntándose si hace 20 años escogió el camino que la hizo verdaderamente feliz.

¿Cuándo se estrena Betty la fea, la historia continúa?

El 19 julio a llegarán los dos primeros episodios a Prime Video, posteriormente se irán estrenado uno a uno los viernes.