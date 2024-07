Tras ser destrozada por su presentación en Copa América, revelan la razón por la que Shakira “no lo dio todo”

Shakira sorprendió en el Hard Rock Stadium de Miami este domingo con su presentación en la final de la Copa América 2024.

PUBLICIDAD

La famosa celebridad subió al escenario e interpretó sus grandes éxitos pasados y presentes, Hips don’t lie, Te felicito, TQG y Puntería y además lucía como una diosa con un look plateado con brillos.

“¿Cómo están los colombianos? ¿Y los argentinos? Qué noche”, dijo Shakira después de cantar su primera canción y “darlo todo” en el escenario con sus acostumbrados movimientos de caderas.

Sin embargo, su presentación decepcionó a miles que no dudaron en hacerlo saber a través de las redes con crueles comentarios.

“Es de sabios RETIRARSE A TIEMPO… show tan mediocre!”, “Malísimo show… ni de vestuario se cambiaron. No tenían presupuesto?”, “O soy yo o le faltaron ganitas a Shakira?!! 😟”, “Yo la Amo.... pero en ésta presentación no me gustó. 😢 se veía sin ganas”, “Soy yo o quedó a deber en esta presentación??”, “Como que no le puso muchas ganas 😕” “Esta presentación la hizo sin ganas y sin nada innovador, sus coreografías parecian ensayo”, y “Se le nota ya la vejez”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Critican a Shakira por su participación en la Copa América, mientras ella enfrentaba duro dolor

Muchos acusaron a Shakira de hacer “playback” y además equivocarse, de no bailar con mucho entusiasmo y de copiar otras presentaciones.

Sin embargo, en medio de todas las críticas, la cantante está atravesando un duro momento y es que informan que su padre, William Mebarak, fue hospitalizado de emergencia nuevamente en Barranquilla.

PUBLICIDAD

Según la cuenta fan de Shakira en Chile, una persona cercana a la familia informó esta noticia y además detalló que la cantante recibió la noticia minutos antes de dar la presentación, lo que justificaría su tristeza y desmotivación en el escenario.

Y es que no es la primera vez que el padre está delicado de salud, hace menos de un mes su padre se encontraba hospitalizado y la cantante lucía muy preocupada, pero finalmente fue dado de alta y todo parecía mejorar, hasta ahora.

Las fuentes aseguran que Shakira viajó de inmediato a Barranquilla, Colombia, tras su presentación para estar con su padre en este momento , todo esto mientras la cantante aún recibe miles de críticas en redes por su participación en el evento deportivo, por lo que sus fans han salido a defenderla.

“Por favor ya quisieras muchas hacer un show de calidad como el de Shakira”, “hay que ser muy miserable para criticar a alguien que lo dio todo aun cuando sabía que su padre estaba mal”, “como pueden criticarla y atacarla así, ni saben por lo que estaba pasando”, “de verdad nunca se les complace, ella dio todo y más y ni sabíamos la noticia que le acababan de dar”, fueron algunas de las reacciones en redes.