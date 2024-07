Nicolas Cage es un dedicado padre de tres hijos: ¿quiénes son Weston, Kal-El y August?

Además de ser uno de los actores de Hollywood más famosos en la historia, Nicolas Cage es también un dedicado padre de tres hijos a los que ha tenido como prioridad a lo largo de su vida y su carrera.

Sus herederos, Weston, Kal-El y August, son frutos de tres relaciones distintas, pero pese a que las relaciones con las madres de sus vástagos mayores no prosperaron, se mantuvo en la vida de ellos.

“En primer lugar... no existe una versión de Nick Cage en la realidad que no quiera pasar tiempo con sus hijos”, afirmó en una entrevista a PEOPLE. “No existe una versión de Nick Cage que no pusiera a la familia primero que a la carrera”.

“Rechacé El Señor de los Anillos y rechacé Matrix porque no quería ir a Nueva Zelanda durante tres años o a Australia durante tres años porque necesitaba estar en casa con mi hijo Weston, eso es un hecho”, reveló en esa conversación.

¿Quiénes son los tres hijos de Nicolas Cage?

¿Quieres saber más sobre los hijos del intérprete ganador del Oscar? Sigue leyendo para conocer todo lo que se sabe sobre los tres retoños del afamado histrión de 60 años de edad.

Weston Cage Coppola

Nicolas Cage debutó en la paternidad con el nacimiento de su primogénito, Weston Cage Coppola, el 26 de diciembre de 1990. Su hijo mayor es fruto de su noviazgo con la actriz Christina Fulton.

Actualmente, tiene 33 años de edad y es músico y actor. Su estreno en la actuación lo tuvo en Lord of the War (2005). Desde entonces, ha actuado en varios proyectos, incluyendo algunos de su padre.

Uno de sus últimos trabajos actorales lo tuvo en Fear and Loathing in Aspen (2021). En cuanto a la música, ha sido líder de las bandas de metal Eyes of Noctum y Arsh Anubis, la cual también fundó.

Con respecto a su vida personal, Weston se casó con la música Nikki Williams en 2011. No obstante, las cosas no funcionaron y se separaron. En 2013, volvió a pasar por el altar con Danielle Cage.

La pareja tuvo dos hijos, Lucian en 2014 y Sorin 2016, pero rompieron su matrimonio el mismo año que llegó su segundo bebé. Más adelante, se casó por tercera vez con Hila Cage Coppola en 2018.

Weston e Hila se convirtieron en padres de gemelas en 2020, pero lo suyo no funcionó. Por otro lado, Weston no solo ha acaparado titulares con sus trabajos o su vida personal, sino también con sus problemas con la ley.

En el año 2017, el hijo mayor del protagonista de la saga Ghost Rider fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol y cometer un atropello con fuga en Los Ángeles, California.

Más recientemente, en julio de este año, fue detenido por agresión con arma mortal tras un incidente ocurrido en abril en el que su madre estuvo involucrada. Ambos aparentemente tuvieron una pelea verbal que rápidamente escaló a lo físico.

“Durante el incidente, Cage golpeó a dos víctimas múltiples veces, causando lesiones. La Policía de Los Ángeles respondió, y después de reunirse con todas las partes, se completó un informe policial”, revelaron las autoridades a PEOPLE.

En el pasado, Weston ha hablado sobre su lucha contra el abuso de sustancias y su camino hacia la sobriedad. “Llegó un punto en que la gente pensaba que estaba cavando mi tumba”, dijo en 2015 a la revista mencionada.

Kal-El Coppola

Nicolas Cage se convirtió en padre por segunda vez con la llegada de su hijo Kal-El Coppola el 3 de octubre de 2005. Su segundogénito, cuyo nombre se debe a la afición de Cage por Superman, es resultado de su relación con su tercera esposa, Alice Kim, con quien estuvo casado hasta 2016.

Al presente, Kal-El tiene 18 años de edad y mantiene un perfil muy bajo alejado de las cámaras. No obstante, el joven ha tenido experiencia en el pasado con actuación pues le prestó su voz al personaje del joven Bruce Wayne en Teen Titans GO! To the Movies (2018) a los 13 años.

La última vez que el público pudo verlo fue cuando asistió al estreno de la película de su padre Pig en Los Ángeles en julio de 2021. En aquella ocasión, el jovencito posó junto a su famoso papá y su hermano mayor en una foto familiar que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Nicolas Cage junto a sus hijos, Weston y Kal-El, en la premier de 'Pig' en 2021 | (X: @stanleygoodsp12)

August Francesca Coppola Cage

Cage dio la bienvenida a su tercer retoño con el alumbramiento de su primera hija, August Francesca Coppola Cage, el 7 de septiembre de 2022. La niña es resultado de su relación con su actual esposa, Riko Shibata.

Su pequeña presentemente tiene 1 año de edad y es su adoración. De hecho, el actor habló varias veces en el pasado sobre cómo estaba demasiado “emocionado” de criarla ahora que sus hijos son mayores de edad.

“Mis hijos ya son mayores y extraño ir a la juguetería. Extraño cantar canciones de cuna y mecerme en la mecedora”, compartió a Access Hollywood en abril de 2022. “Tengo muchas ganas de volver a eso”.

Asimismo, en entrevista a The Kelly Clarkson Show en la misma fecha, el histrión habló sobre experimentar la paternidad de una niña por primera vez y expresó que la veía como “la aventura más grande de mi vida”.