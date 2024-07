Karol G desmiente haberle enviado canción al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

La cantante colombiana Karol G ha desmentido rotundamente las afirmaciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien aseguró haber recibido una canción de la artista para su campaña electoral. Según el equipo de Karol G, estas declaraciones son completamente falsas y no tienen ningún fundamento.

En medio de la campaña electoral en Venezuela, Nicolás sorprendió al afirmar que Karol G le había enviado una canción para ser utilizada en su campaña política. Esta declaración, realizada durante una visita a Petare, generó confusión y controversia debido a la falta de veracidad de las afirmaciones.

Así mismo lo dijo: ‘’Karol G me mandó una canción para la campaña. La vamos a lanzar en estos días y ya ensayé el baile, porque aquí me conocen como ‘el gallo pinto’, pero en el exterior me están diciendo ‘Nicol G’, no sé por qué.

El equipo de la reconocida cantante rápidamente salió al paso de estas declaraciones para desmentirlas. En un comunicado oficial, afirmaron:

‘’No son ciertas las aseveraciones de políticos o partidos políticos que han mencionado que Karol ha enviado canciones para campañas. La música de Karol nunca ha sido usada con esos propósitos.

Historial de declaraciones polémicas

No es la primera vez que Maduro menciona a Karol G en un contexto político. Anteriormente, después de conciertos de la artista en Caracas, el político se comparó con ella. Así mismo comentó:

‘’Después de los conciertos que se llevaron a cabo en El Monumental, internacionalmente me llaman ‘Nicol G’. Por Karol G ahora me llamo ‘Nicol G’, mejor conocido como ‘Nicol G’, y pronto voy a llenar el Monumental también

Estas declaraciones también fueron vistas con escepticismo por parte de la opinión pública.

Dichas afirmaciones han generado reacciones diversas. Algunos críticos han señalado que este tipo de declaraciones son estrategias para ganar simpatizantes en medio de un clima político tenso.