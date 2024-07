JLo y Ben Affleck no son la única: qué son las parejas ‘yoyo’ y por qué rompen varias veces

Seguramente conocerás parejas yoyo, las cuales se las pasan en un vaivén de idas y vueltas, situación que se especula atraviesan JLo y Ben Affleck actualmente. Después de darle una pausa de 17 años a su historia de amor, en 2022 sellaron su regreso con una boda celebrada en Las Vegas que parecía ponerle el “fueron felices por siempre” a su romance.

Sin embargo, desde hace semanas hay rumores de separación entre los famosos debido a varias actitudes que despertaron sospechas, como verlos sin sus anillos de compromiso, viajando por separado e incluso pusieron en venta la mansión que compraron tras darse el “sí quiero”.

Aunque no se ha confirmado el adiós definitivo, esta crisis trae a la conversación a aquellas parejas que no consiguen estabilidad, porque aunque las segundas oportunidades a veces son buenas, estas celebridades transitaron los altibajos hasta que el vínculo no da para más.

De acuerdo con Gabriela Simone, psicóloga y sexóloga, para Clarín, estas parejas yoyo son llamadas “amores de ida y vuelta”, ya que es “un tipo de relación donde los protagonistas parecieran no poder estar juntos pero tampoco separados”, más asociado a dinámicas de dependencia emocional y obsesión.

“Reina la incertidumbre total. Cuando se arreglan todo tiene ese sabor a nuevo y se genera dopamina, pero después viene el conflicto, que en realidad es la imposibilidad de poder resolver el conflicto”, asegura la misma experta.

“Dicha dinámica configura un círculo vicioso en el que se retroalimentan el odio y el amor, la frustración y el sufrimiento, el apego y el rechazo. Cuando estas personas están juntas son conscientes de que la convivencia es insoportable, pero cuando están separadas se sienten vacíos sin ese otro u otra”, agrega.

Las parejas yoyo han estado en Hollywood desde hace muchas décadas atrás, así que JLo y Ben Affleck son solo una página más de este largo historial.

Por ejemplo, Elizabeth Taylor y Richard Burton, así como Melanie Griffith y Don Johnson se casaron en dos oportunidades. Chris Martin y Dakota Johnson se reconciliaron hace pocos meses atrás, Miley Cyrus y Liam Hemsworth terminaron definitivamente después de un par de idas y venidas, mientras que Kendall Jenner y Bad Bunny le dieron otro chance a su amor.