Renata del Castillo, conocida por su papel en la serie “Como dice el dicho”, ha estado enfrentando una dura batalla contra el cáncer en fase 4 desde el 2023. La actriz reveló recientemente que su situación ha empeorado hasta el punto de no poder continuar con su tratamiento de quimioterapia. Durante una emotiva entrevista con “Venga la Alegría” el 11 de julio, Del Castillo compartió que ha decidido suspender las quimioterapias debido a los fuertes sangrados que estas le provocan.

“Voy a compartir una noticia que no había dado, yo ya no me voy a poder hacer quimioterapias , lo hablé con mi oncóloga, por los sangrados que tengo, que me los está provocando la quimio”, explicó. A pesar de lo grave de su situación, la actriz mantiene una actitud positiva y una fe inquebrantable en su lucha contra la enfermedad.

“En dos ocasiones he estado a punto de morir por hemorragias”: Actriz de ‘Como dice el dicho’ que sufre de cáncer

La decisión de Del Castillo de dejar el tratamiento se debe a las complicaciones que ha enfrentado, habiendo estado al borde de la muerte en dos ocasiones debido a hemorragias severas causadas por las radiaciones, no directamente por el cáncer. “En dos ocasiones he estado a punto de morir por hemorragias, por las radiaciones, ni siquiera por el cáncer directamente y cómo he salvado mi vida, con la gente que ha donado sangre”, comentó.

A pesar de dejar las quimioterapias, Renata del Castillo apareció en redes sociales junto a su hijo Mateo, compartiendo un mensaje de esperanza. “Hoy amanecí con mucha fuerza, pensando que todo va a estar bien y así le voy echando los kilos yo”, dijo en una historia en su cuenta oficial de Instagram. La actriz ha decidido recurrir a la medicina alternativa para tratar de curarse y no se dará por vencida en su lucha contra el cáncer. “A tomar mi medicina alternativa, después les daré una noticia que no he abierto por completo y es importante, pero hoy a vibrar alto”, afirmó.

Renata del Castillo fue diagnosticada con cáncer cervicouterino tras la pandemia, un diagnóstico que llegó demasiado tarde debido a la falta de controles médicos regulares. La enfermedad avanzó rápidamente, haciendo metástasis en su columna vertebral y sistema linfático, donde ahora tiene varios tumores.

“Cuando voy ya tenía muy avanzado el cáncer en fase terminal, que es fase 4 y ahora tengo metástasis, tengo dos tumores, tengo en el sistema linfático la metástasis”, reveló. La lucha de Renata del Castillo contra el cáncer sigue siendo una inspiradora muestra de fuerza y determinación, y su comunidad de seguidores continúa apoyándola en cada paso de este difícil camino.