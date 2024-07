Filtran último video que Verónica Toussaint habría grabado antes de su muerte ¿Qué dijo?

El 16 de mayo, el mundo de la televisión mexicana quedó conmocionado tras la lamentable noticia del fallecimiento de Verónica Toussaint a los 48 años, quien, habría enfrentado una dura batalla contra el cáncer de mama desde el 2021.

“Nos informan que hace unos momentos o en algún momento del día de hoy, muy joven, murió después de una larga y dura batalla (contra el cáncer), nuestra queridísima compañera Verónica Toussaint. Antes que nada queda su sonrisa, queda su alegría, queda su compañerismo, queda, desde luego, su talento enorme que además acompañó todos estos años en Imagen Televisión”, anunciaban sobre la muerte de la famosa conductora.

Verónica Toussaint La artista padece cáncer de mama

Dejando un enorme vacío, la conductora fue honrada en la televisora, Imagen, donde trabajó sus últimos años, siendo recordada por sus compañeros, Eduardo Videgaray, José Ramón San Cristóbal ‘El Estaca’ y Gustavo Adolfo Infante, dedicando segmentos de la programación a recordar el legado de Verónica Toussaint, quien se llenó de cariñosos mensajes de amor recordando su gran carisma.

“Verónica era una cabrona, daba su cariño de una forma fuerte. Te daba las herramientas”, comentó Eduardo Iniesta y recordó: “Mucho tiempo después, ella me dijo: ‘La única forma que tienes de nadar con tiburones es comportándote como uno de ellos’. Y ahí, el tiburón más grande para mí era ella”.

‘¡Qué Chulada!’, llega a su última transmisión

El pasado viernes 12 de julio, el programa ‘¡Qué chulada!’, llegó a su última transmisión luego de estar al aire desde febrero de 2020, mismo donde Verónica Toussaint compartió junto a Mariana Hernández, Annie Barrios, Marta Guzmán, Marlene Stahl y Eduardo Carrillo, temas del momento y pláticas sin tapujos, que, finalmente, salió del aire, tras cuatro años de una serie programas repetidos que tuvieron su rating más bajo.

El último programa sirvió para rendir un emotivo tributo a su excompañera, Verónica Toussaint, donde mostraron el último video que la conductora grabó días antes de su fallecimiento, siendo Mariana Hernández, la primera en recordarla.

“Esta cómplice increíble de nada más escucharla, respirar, sabía que nos iba a sacar un ataque de risa, a Marta (Guzmán) y sus bailes, cómo fuimos compañeras en el camino, con un diagnóstico, con un diagnóstico similar (de cáncer de mama), mucho qué aprenderle, su manera de hacer televisión”.

Sale a la luz último video de Verónica Toussaint antes de morir

Con una emotiva despedida, ‘¡Qué Chulada!’, revivió el que sería el último video de Verónica Toussaint antes de su lamentable fallecimiento, donde la conductora, envió un mensaje a sus compañeras de foro a cada una de ellas.

“Chuladas de mi corazón, nunca pensé que llegaría este día en donde tendría que despedirme de ustedes; agradecer desde toda la gente que hizo ‘Chulada’ desde un inicio hasta el día de hoy”, dijo Verónica Toussaint.

Y terminó: “Gracias por sus comentarios, cómo me hicieron crecer, por cómo me acompañaron, cómo me dieron amor incondicional y me lo siguen dando en redes, gracias, gracias, gracias por acompañarnos a cerrar este ciclo de ‘¡Qué chuladas!’, y las chuladas, para siempre porque no solo es un programa de televisión, sino un estado de ánimo”.