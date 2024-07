El emotivo homenaje a Cameron Boyce en ‘Descendientes 4′, a 5 años de su trágica mu3rte

Cameron Boyce fue un joven talentoso que dejó una marca indeleble en la industria del entretenimiento, especialmente a través de importantes producciones en Disney Channel. Nacido el 28 de mayo de 1999, Boyce comenzó su carrera actoral a una edad temprana, participando en diversas producciones antes de convertirse en una estrella reconocida por su papel como Carlos De Vil en la exitosa película “Descendientes”.

La tragedia marcó a esta saga cuando el 6 de julio de 2019, Cameron falleció a la edad de 20 años, debido a una convulsión provocada por la epilepsia que padecía.

Su muerte conmocionó a sus fans, amigos y familiares, quienes recordaron su energía vibrante y su pasión por la actuación. Boyce no sólo era un talentoso actor, sino también un defensor de diversas causas sociales, utilizando su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes, como la igualdad racial y la salud mental.

En “Descendientes”, Boyce interpretó a Carlos, el hijo de Cruella de Vil. Su personaje, a menudo cómico y encantador, resonó con el público joven, convirtiéndose en uno de los favoritos. La saga, que comenzó en 2015, se convirtió en un fenómeno cultural, atrayendo a millones de seguidores y generando un legado que continúa hoy en día.

¿Qué pasó con “Carlos” en “Descendientes” tras el fallecimiento de Cameron?

Tras el fallecimiento de Cameron, los productores decidieron no reemplazar al actor y, en su lugar, hicieron un tributo a su legado. Es así como en la película “Descendientes 3″, se menciona la ausencia de “Carlos” para luego dar pie a un conmovedor homenaje de dos minutos al final de la película.

El homenaje incluyó imágenes sonrientes y fotografías de Boyce a lo largo de sus años en Disney Channel, incluido su tiempo en Jessie, en la que apareció durante cuatro temporadas junto a la estrella Debby Ryan.

Descendientes 4 La saga continúa siendo una de las más fuertes en Disney+ (Instagram)

Ahora, con la cuarta entrega recién estrenada, Cameron “reaparece” como Carlos en una escena que ha hecho llorar a todos. “Parece que Boyce, incluso más allá de Disney, impactó a quienes lo conocieron o eran fanáticos de su trabajo, y es conmovedor ver su legado honrado en Descendants: The Rise of Red”, señaló la productora Suzanne Todd.

En esta ocasión, la historia gira en torno a la Princesa Roja, la hija rebelde de la Reina de Corazones, la villana icónica de “Alicia en el país de las maravillas”. Esto no sólo causará caos en el reino sino que también alterará la línea de tiempo original del universo.

En primer lugar, vale la pena señalar que el único personaje principal que regresa es el de “Uma” (interpretada por China Anne McClain) quien quedó a cargo del reino de Auradon desde que Mal, Ben, Evie y Jay lo abandonaron para hacer alianzas con otros.

Haciendo honor a la buena voluntad de Mal y Ben al darle una segunda oportunidad, Uma solicita a la Hada Madrina, presidenta de Auradon Prep, que invite a la Princesa Roja del País de las Maravillas a la escuela. Aunque al principio ella se muestra reacia, Uma logra convencerla como un tributo a Carlos.

Aunque en “Descendants: The Rise of Red”, se confirma la muerte de Carlos, no se especifica la causa. La escena que ha desmoronado a todos ha sido ésta en la que un retrato de él adorna una de las paredes de la universidad, y al mirarlo, Uma y la Hada Madrina se sienten inspiradas a abrir nuevamente las puertas de Auradon.

Este homenaje es especialmente significativo, ya que la película se estrenó poco después del quinto aniversario del fallecimiento del actor. Tras su fallecimiento, su familia y amigos crearon la fundación Cameron Boyce, que se dedica a apoyar la investigación sobre la epilepsia y a ayudar a jóvenes en situaciones vulnerables.