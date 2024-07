Sumérgete en el mundo de Disney+ y disfruta de una nueva experiencia de streaming llena de emociones

Desde el 26 de junio de 2024, Disney+ ha transformado su plataforma en América Latina, presentando una ampliada oferta de contenido y nuevos planes de suscripción. Ahora no sólo podrás ver una y otra vez los amados clásicos de Disney, sino también una amplia variedad de entretenimiento de Star+ y deportes en vivo de ESPN en un solo lugar.

¡Explora la Casa de Disney+ y sé parte de tus contenidos favoritos!

Para celebrar el lanzamiento de la nueva era de Disney+ podrás explorar diferentes escenarios alusivos a tus contenidos favoritos en una divertida experiencia inmersiva. ¡Así que prepara tu cámara y tus mejores poses!

Durante el recorrido, podrás ingresar al cuarto de Andy, donde encontrarás a Buzz y Woody y sentirte un juguete entre muebles gigantes. También podrás transportarte al reino de Arendelle para tomarte foto con Olaf, de “Frozen”.

Series X-Men '97 es una de las apuestas más fuertes de Marvel Studios en la plataforma (Nueva Mujer, Disney+)

Si lo tuyo son los superhéroes, no dejes de pasar a la sala de los “X-Men ‘97″, una de las series animadas más exitosas de Marvel del momento que ha marcado un parteaguas en la plataforma al apostar por la nostalgia y la animación tradicional.

Los amantes de los contenidos de Star+ encontrarán un set de “El Oso”, la multipremiada serie de FX, protagonizada por Jeremy Allen White. Será tu momento de transformarte en un Carmen ‘Carmy’ Berzatto.

Series Disfruta de "El Oso", la caótica y conmovedora comedia dramática de FX ahora en Disney+ (Nueva Mujer, FX)

La adrenalina alcanza su punto máximo en esta experiencia única, al más puro estilo de Chris Hemsworth. Podrás desafiar tus límites “escalando” una montaña como en “Sin límites”, la serie documental de National Geographic en la que, junto al actor australiano, explorarás los secretos para vivir mejor y por más tiempo.

El universo Star Wars no puede faltar en la celebración así que prepara tus mejores movimientos con el sable de luz porque te sentirás todo un jedi en la cabina de video 360°. Así que si no has visto The Acolyte, la nueva serie de Star Wars de misterio en Disney+, este será el mejor momento para hacerlo. ¡Que la Fuerza te acompañe!

Series No te pierdas The Acolyte, la nueva serie de misterio del universo Star Wars (Disney+, Nueva Mujer)

Finalmente, los amantes del deporte también encontrarán su lugar feliz en esta experiencia porque como parte de la renovación de la plataforma, la Casa de Disney+ trae un set de ESPN y los contenidos exclusivos de la MLB y la NFL.

La experiencia estará disponible en el centro comercial Toreo Parque Central, ubicado en Naucalpan de Juárez, Estado de México, de jueves a domingo de 11am a 7pm.

Estos son los estrenos y novedades que encontrarás en Disney+

Disney+ ha dado un paso adelante para convertirse en el destino definitivo del entretenimiento en América Latina. La plataforma de streaming, ya reconocida por su impresionante catálogo, se ha renovado para ofrecer una experiencia única e inigualable y es que ahora la oferta de los mejores contenidos se ha multiplicado con la incorporación de ESPN y Star+.

Los suscriptores pueden disfrutar de clásicos de culto y nuevas propuestas emocionantes de FX. Desde “Grey’s Anatomy” y “The Walking Dead”, hasta las últimas temporadas de “El oso” y “Only Murders in the Building”. Además estarán disponibles películas como “La primer profecía” y contenidos hechos en Latinoamerica como “Soy tu fan”, “Santa Evita”, “Pancho Villa, el Centauro del Norte” y más.

Estrenos Disney+ ahora tendrá nuevos contenidos para todos (Instagram)

Por su parte, la integración de ESPN en Disney+ significa que los fanáticos del deporte tienen un motivo más para celebrar. Con más de 700 eventos deportivos al mes, la plataforma se convertirá en el epicentro de la acción deportiva. Desde el emocionante fútbol de la Liga MX y la UEFA Europa League, hasta el apasionante tenis de los Grand Slam y los encuentros de la MBL y la NFL, los suscriptores no se perderán ni un solo momento de sus deportes favoritos. Además, la plataforma ofrece análisis en profundidad y programas icónicos como SportsCenter y Futbol Picante.