¿Habrá boda? Supuesto invitado reveló fecha y lugar donde Christian Nodal y Ángela sellarán su amor

Ángela Aguilar y Christian Nodal están viviendo su historia de amor y no han dudado en presumirlo en reiteradas oportunidades en medio de la ola de criticas que han recibido por la rapidez con la que anunciaron su relación al haber transcurrido solo dos semanas de la separación del cantante de Cazzu.

Ella ha sido tildada de ser “la amante” y él de no tener estabilidad emocional ante el polémico historial amoroso que ha tenido durante los últimos tres años. Desde que la pareja hizo público su romance han habido rumores de un posible embarazo y hasta boda.

Aunque la hija de Pepe Aguilar ha desmentido que haya un embarazo y posibilidad de nupcias, lo cierto es que una fuente cercana a los intérpretes se habría encargado de desmentirla revelando detalles de lo que sería su llegada al altar.

Esta sería la fecha y lugar de la boda de Ángela Aguilar y Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal se han mostrado totalmente enamorados al dejarse mensajes de amor en redes y también durante sus conciertos, causando gran alboroto entre sus seguidores pero también rechazo en Internet.

Ha sido la cuenta de Instagram ‘Reina Venenosa’ donde han publicado una conversación de los presuntos planes de boda de la pareja, la cual estaría pautada para finales de julio o principios de agosto.

“Solo para chismearte que en 3 semanas se casa Ángela Aguilar y Christian Nodal en Valle de Bravo (fuente confiable que fue invitada a la boda directamente por Ángela Aguilar)”, escribió.

Ángela Aguilar / Nodal La apreja tendría planes de sellar su amor. (Instagram (@reinaveneenosa))

Aunque se desconoce la identidad de la persona que habría causado sensación con sus palabras, aseguraron que es una joven que estaría saliendo con un amigo de la llamada princesa del regional mexicano.

“Sale con un chavo que es amigo de Ángela y la invitó a la boda. Ella no le creyó, pero él le enseñó la conversación con ella”, agregaron.

Hasta el momento, la información no está confirmada, lo que si queda claro es lo feliz que ambos lucen en cada una de sus apariciones, por lo que internautas han comparado las miradas y gestos de amor que ha tenido Nodal con Ángela, los cuales aseguran que no tuvo con sus ex parejas, Belinda y Cazzu.

Recordemos que en medio del viaje que ambos tuvieron a Europa, fueron captados por algunos fanáticos quienes se percataron que Christian estuvo visitando una tienda de vestidos de novia, por lo que muchos llegaron a pensar que habían tenido una ceremonia secreta en Roma, Italia.