“Ya ni puede mover la cara”: Aspecto de Galilea Montijo preocupa y enciende dudas de si estará lista para LCDLF 2

Galilea Montijo ha consolidado su carrera en la televisión mexicana gracias a su innegable talento como conductora, su carisma y su belleza. Desde sus inicios, ha demostrado una habilidad única para conectar con el público, ganándose un lugar especial en el corazón de los espectadores.

PUBLICIDAD

La tapatía ha sido una de las caras principales del programa “Hoy”, donde su espontaneidad y sentido del humor han sido claves para mantener la frescura y el dinamismo del show. Esto la ha lllevado a ser muy cotizada para otros programas como ‘La Casa de los Famosos’ (LCDLF), en donde ha aportado rating con su chispa y su forma de conectar con los participantes.

Con el próximo estreno de la segunda temporada, muchos esperan que Galilea vuelva como conductora sin embargo, una lesión podría amenazar su participación.

¿Qué le pasó a Galilea Montijo?

LCDLF ha sido uno de los reality shows más importantes en los últimos años, de donde han destacado figuras que actualmente son muy queridas por el público como Wendy Guevara y Nicola Porcella. Ahora, la segunda edición está próxima a estrenarse pero el publico teme que su conductora estrella, Galilea Montijo, no pueda participar debido a una lesión.

En las últimas semanas, Galilea ha lidiado con una dolorosa lesión en su pie, lo cual ha afectado notablemente su movilidad. Esta situación fue revelada durante una reciente emisión del programa “Hoy”, donde la conductora compartió detalles sobre su condición. La lesión ha sido tan severa que podría impedirle cumplir con sus compromisos profesionales, incluido su esperado regreso como conductora en “La Casa de los Famosos México 2″.

El reality show, que se ha convertido en un fenómeno entre la audiencia, está programado para iniciar su segunda temporada en pocas semanas. Hasta ahora, se tiene confirmado el nombre de nueve famosos que habitarán la casa:

Galilea Montijo La conductora ha tenido problemas de salud (Instagram)

Mario Bezares - Conductor de televisión

Briggitte Bozzo - Actriz e influencer

Shanik Berman - Periodista de espectáculos

Agustín Fernández - Modelo e influencer

Arath de la Torre - Conductor de televisión

Sabine Moussier - Actriz

Luis ‘Potro’ Caballero - Influencer

Ricardo Peralta - Influencer y creador de contenido

Karime Pindter - Influencer y creadora de contenido

LCDLF El reality show está listo para su segunda temporada (Instagram)

Tunden a Galilea por su aspecto

A lo largo de su carrera, Galilea ha mostrado una notable capacidad para evolucionar y enfrentar nuevos desafíos en un medio tan exigente como la televisión. Sin embargo, su temple parece que nunca ha sido suficiente ya que en redes sociales suele ser muy criticada por su estilo de vida, sus relaciones amorosas y su aspecto.

PUBLICIDAD

A la par de la noticia de su lesión, una publicación en la que se hace hincapié en “lo cambiado” que está su rostro, ha desatado un sin fin de críticas.

“MUUUY PREOCUPADOS están los fans de GATILEA MONTIJO, pues de un tiempo a la fecha luce muy ABOTAGADA, y PASADA DE PESO, y es que resulta extraño que ahora que la conductora de 51 años disfruta de las mieles del amor con un modelo muy fitness 10 años menor, se descuide tanto”, se lee en el tuit, publicado por el usuario Doña Carmelita @CarLon_2020, quien se ha especializado en espectáculos.

Internautas de inmediato reaccionaron, expresando que “ya ni puede mover la cara”. “No importa el peso, lo que importa es que tiene tanto botox en la cara que ya no se mueve ni un músculo”. Otros usuarios la compararon con otras famosas que “han caído” en el exceso de bótox y que han sido señaladas por “no saber envejecer”. “Ya no se cuece al primer hervor y cuando se inyectan tantas cosas queriendo retener su juventud quedan peor como Lucía Mendez , Lyn May y un sinfín de actrices, yo pienso que sólo deben hacerse cosas muy sutiles y envejecer bien”, se lee.