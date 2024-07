“Todo un papacito”: Pareja de Henry Cavill presume su baby bump junto al actor y él se roba miradas

Henry Cavill se mantiene como uno de los actores más guapos y codiciados de Hollywood, por lo que la noticia de su paternidad causó gran nostalgia entre sus seguidoras, pero mucha emoción en el actor y en su pareja Natalie Viscuso quienes han presumido en varias oportunidades su nueva etapa.

A solo semanas de la llegada del gran heredero del protagonista de Superman, la pareja ha sido captada llegando a un hotel en Londres este jueves 11 de junio y la barriguita de la directora se ha robado todas las miradas.

Fue en abril cuando la pareja hacia publicó el embarazo cuando Natalie y desde entonces han hablado de los felices y ansiosos.

“Estoy muy emocionado por ello. Natalie y yo estamos muy emocionados por ello. Estoy seguro de que verás mucho más de eso”, dijo Cavill a un reportero al ser consultado sobre la paternidad.

Así luce Natalie Viscuso, pareja de Henry Cavill

Henry Cavill y Natalie Viscuso se dejaron ver tomados de la mano mientras los paparazzis los fotografiaban. Para la ocasión, ella lucía un vestido en color nude al cual le sumó un suéter negro recortado en capas.

A su look agregó un par de botas de gamuza de tacón y un bolso de hombro de cuero. Por su parte, Cavill apostó por una camisa abotonada y vaqueros junto con unos lentes.

Viscuso ha hablado con gran ternura de su nueva etapa junto al famoso el mes pasado cuando apareció en redes con una chaqueta de mezclilla que decía “mamá” en letras rojas en la espalda mientras miraba a la cámara.

“Muy emocionada por esta próxima fase de la vida: ¡convertirse en mamá! Espero que a este niño le gusten las películas de terror tanto como a mí, algún día. #hellodarkness’, dijo.

De igual manera, Henry pidió consejos de crianza el pasado día de los padres con una tierna publicación en Instagram de la cuna de su bebé.

“Oh, sí..... y Feliz Día del Padre, papás. ¡Resulta que pronto me uniré a tus sagradas filas! ¿Algún consejo? Y no te preocupes, las almohadas no estarán en la cuna cuando llegue el pequeño, solo pega y suelta para que pueda construir miniaturas de Warhammer. #FathersDay (sic)”, escribió.

La pareja lleva al menos tres años de relación luego de hacerla pública en 2021 cuando Henry publicó una foto de ellos disfrutando de una partida de ajedrez y un año después posaron juntos en la alfombra roja en el estreno de Enola Holmes 2.

Los elogios no le han faltado ahora a la empresaria tras mostrar lo grande que luce su barriguita, lo que indica que pronto podría nacer su bebé de quien se desconoce si será niña o niño.