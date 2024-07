Qué enfermedad tiene la hermana de Karol G, con la que lucha a diario y no tiene cura

Los seguidores de la cantante de Karol G no solo siguen de cerca su carrera, sino también lo que hacen sus hermanas, es por esto que a mayor de todas, Verónica ha recibido cierta tención de los medios de comunicación. Ella es la más popular, especialmente, después de que el año pasado sorprendió al tener una crisis en pleno video en vivo.

PUBLICIDAD

La chica, de 34 años, reveló que estaba padeciendo de depresión postparto, pues tan solo unas semanas atrás había debutado como mamá. La también creadora de contenido afirmó en su momento manifestó: “No me importa lo que piensen y digan los demás, yo solamente les quería dar un consejo y es que nunca se fijen en una red social. Ustedes a mí me ven y dicen ‘qué rica tu vida’, sí, le agradezco a la vida, porque tengo un carro, porque tengo con qué vivir, porque tengo un techo, tengo alimentos”.

Y continuó: “Si ustedes realmente me conocieron a mí, no me importa nada de eso, a mí lo único que me importa es la familia y la gente que amo, y me esmero tanto en dar lo mejor de mí. Hoy me siento tan triste. Estoy parqueada en un lugar y no sé ni para dónde coger”. La maquilladora profesional recibió la atención médica que necesitaba y Karol G, desde el Festiva de Viña del Mar, en Chile, le dedicó un pedacito de su canción “Mañana será bonito”, que lanzó pocos días después.

Qué tiene Verónica Giraldo

Parece que la depresión que tanto la aquejaba ya está controlada, pero ahora explicó que trata de vivir en armonía con otra enfermedad. A través de su cuenta en Instagram, este martes 9 de julio, compartió un video con la leyenda.

“Artritis reactiva congénita: Aunque hay veces me derrumbas, no significa que me quedaré sin vida y sin lograr mis objetivos.. 💪🏻👌🏻✨💫🙏🏼🤍…Acá les dejo un video explicándoles bien este proceso, pero también dándoles a entender que, aunque hay momentos duros, también tengo que seguir por mi y por todo lo que me rodea”, decía la publicación.

En tal material también explicó un poco más cómo ha sido su día a día: “Es una enfermedad que no tiene cura, porque es autoinmune y son muy difíciles de tener cura. Hay tratamientos, sí, pero cura no. Es una enfermedad con la que tengo que vivir toda mi vida y la que debo tener como una amiga. Hay veces que estoy activa, camino, estoy en un lugar, de viaje porque es como todo: unos días estoy bien, otros regular, otros no me puedo pagar de la cama”.

¿Qué es la Artritis reactiva congénita?

De acuerdo con Mayo Clinic, “la artritis reactiva es una enfermedad poco común que consiste en dolor e hinchazón articulares que se desencadenan por una infección en otra parte del organismo, en general los intestinos, los genitales o las vías urinarias”.

PUBLICIDAD

El portal especializado en salud detalla que la patología afecta más a hombres que mujeres, y que suele aparecer entre una y cuatro semanas después de la exposición a una infección desencadenante, y afecta, principalmente, las rodillas, los tobillos y los pies. “La inflamación también puede afectar los ojos, la piel y el tubo que elimina la orina del cuerpo (uretra)”.

Algunos de sus síntomas son dolor y rigidez, inflamación ocular, problemas urinarios, inflamación de los tendones y ligamentos en la zona de inserción al hueso, lumbalgia, Hinchazón de los dedos de las manos o de los pies y Problemas de la piel.