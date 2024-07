“Nunca serás como Belinda”, acusan a hija de Andrea Legarreta de copiar a la cantante por esta razón

Mía Rubín, la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, está triunfando y despegando en su carrera como cantante luego de haber participado en el reality Juego de voces.

PUBLICIDAD

Su carrera va en ascenso y encanta a miles con su voz y talento y ya ha estrenado algunos temas como La Barca con Lucerito Mijares y Amor maldito.

Ahora, la joven está a punto de estrenar su nuevo tema y se encuentra promocionándola, pero un detalle generó críticas y aseguran que desea copiar a Belinda.

Acusan a hija de Andrea Legarreta de copiar a Belinda por esta razón

Mía Rubín compartió en redes un adelanto de lo que será su tema y el video que llevará por nombre “La Mala” y que estrenará este 12 de julio.

" LA MALA 🫧💕 ¿Ya listos para el 12 de Julio? 👀 #MIA #LAMALA ¡No puedo de emoción!” , escribió la joven junto a la publicación donde deja ver que será una bachata.

Aunque esto ha emocionado a muchos de sus seguidores, otros han asegurado que quiere copiar a Belinda, pues la cantante también estrenará un nuevo tema y ese podría ser el nombre.

Y es que, a través de su cuenta de Instagram, Belinda compartió el mensaje “próximo sencillo 15 de agosto la mala pero muy mala”, junto a una foto de ella en bikini en la piscina.

PUBLICIDAD

Este anuncio lo hicieron casi al mismo tiempo, por lo que han tachado a la hija de Andrea Legarreta de intentar copiar a Belinda para lograr tener éxito y surgir, pero “no le llega ni a los talones”.

“Esta que se cree, que puede copiarle todo a Belinda”, “nunca serás como Belinda”, “no mijita ni que lo intentes podrás igualar a nuestra Beli”, “esta quiere copiar a la Beli y que la mala”, “ella quiere ser una imitación de Belinda, y es linda pero no lo logrará”, “nuestra Beli se ha ganado todo a pulso, esta por sus padres”, “y de paso sacará el tema primero que Belinda”, “ni que te le adelantes a Beli tendrás éxito”, “ella no es original”, y “deberías tener mayor identidad y no estarle copiando a otras”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Además, aseguran que también le quiere copiar sus looks y estilo para destacar como lo ha hecho Belinda, pero la joven ha demostrado que tiene gran talento, y tiene un gran apoyo por parte de sus padres, su hermana, novio, amigas, y miles de fans.

Y es que la joven no solo triunfa en su carrera musical, sino también en el amor, pues su relación con el torero Tarik Othon va de maravilla.

Tanto así, que hace poco estuvieron de vacaciones por Roma, París, Grecia, y cuentan con el apoyo de sus padres, quienes se muestran feliz de verla tan enamorada.