Nodal tuvo tierno gesto con su hija luego de presumir su amor por su mascota, pero generó mayor rechazo

Nodal se encuentra en el ojo del huracán desde hace semanas, cuando anunció su relación con Ángela Aguilar a solo días de haber terminado con Cazzu.

A muchos les ha indignado su nueva relación a tan poco tiempo de haber dejado a la argentina, y eso los ha llevado a recibir miles de críticas.

Además, ha generado indignación pues aseguran que no ha visto más a su hija Inti desde hace meses y solo está preocupado y enfocado en Ángela, dejando a su hija abandonada.

Y es que el cantante no ha compartido fotos ni videos con su pequeña como antes lo hacía, además que ha estado viajando y en su gira.

Nodal presume a su “segundo bebé” en redes y habla maravillas de él

Sin embargo, generó mayor rechazo en redes al presumir a su nueva mascota, su perrito Chichí, quien lo acompaña a todos lados y de quien ha hablado maravillas.

“No sabes, es un alma increíble. Ayer fue el primer día que se durmió conmigo y nunca me había pasado, se acurrucaba conmigo y todo. Luego, me despertaba y no se dormía hasta que yo me dormía. Creo que va a ser una gran compañía. En el avión hubo turbulencia y me ayudó mucho la verdad, él estaba dormidito”, dijo en una reciente entrevista.

Esto ha llevado a que muchos aseguren que el cantante cambió a su hija por un perrito, pues se muestra más feliz y encantado con su mascota que con su hija.

Nodal tuvo tierno gesto con su hija, pero no le creen

Durante una reciente entrevista que ofreció Nodal, donde habló sobre sus más recientes sencillos y su exitosa gira, tuvo un lindo gesto con su hija Inti.

Y es que durante una ronda de preguntas y respuestas rápidas, l e preguntaron por un nombre de mujer, y él de inmediato dijo “Inti” y con esto dejó ver que piensa mucho en ella y la tiene presente .

Sin embargo, fue criticado igual por esto y generó mayor rechazo en redes, pues aseguran que la nombra, pero ni la ve ni tiene detalles con ella, por lo que se está perdiendo de su hija.

“Si la tiene tan presente que ni la ve”, “ay sí ahora si se acordó de la hija”, “tendrá meses sin verla y se hace el gran padre”, “tanto que habla del amor a la hija y ni la visita”, “quiso redimirse después de hablar maravillas del perro, pero ya es tarde”, “ay Nodal ni te creemos, solo quieres aparentar”, “después que dejó claro que quería más al perro ahora si se acordó de la hija, que curioso”, fueron algunas de las reacciones.

La última vez que Nodal compartió fotos con su hija fue en el Día del padre, el 16 de junio, y no eran fotos de ese día, por lo que se piensa que tiene más de un mes sin ver a su pequeña, mientras presume su amor por Ángela y su perrito, lo que tiene a muchos molestos.