La verdad detrás del “nuevo” y polémico rostro de Zac Efron que alarmó a las redes

Zac Efron volvió a la pantalla grande de la mano de Netflix junto con el estreno de su nueva película llamada “A Family Affair”, pero no es del nuevo largometraje del que todos hablan. El discurso en las redes sociales se enfocó en el aspecto de su rostro, algo sobre lo que sus seguidores están furiosos y fueron muy duros en el Internet, según la información consignada por el sitio web Cronista.

El rostro de Zac Efron vuelve a ser foco de críticas en las redes

Los fanáticos de Zac Efron recurrieron a las redes sociales para comentar acerca de la transformación del rostro del actor de Hollywood luego de ver su nueva película: “Amigo... antes eras hermoso y ahora tu cara se ve rara”, escribieron.

Nicole Kidman y Zac Efron en la premier mundial de 'Un asunto familiar' | (Charley Gallay/Getty Images)

“¿Qué pasó con Zac Efron? Parece una persona completamente diferente”, escribió un internauta en X el domingo junto con un pequeño clip de la película. “Estoy intentando ver ‘A Family Affair’ y me resulta muy difícil. ¿Qué diablos le hizo Zac Efron en la cara? Lo he intentado, pero nunca me acostumbro a mirarlo”, comentó otro.

El actor se sinceró acerca de su problema de mandíbula

Incluso Nicole Kidman también fue foco de críticas: “Estoy viendo A Family Affair en Netflix y no puedo dejar de mirar la horrenda cirugía plástica de Nicole Kidman y Zac Efron. Ninguno de los dos se parece a ellos mismos”.

¿Qué pasó realmente con el rostro de Zac Efron?

El actor de Hollywood habló sobre los diferentes rumores acerca de un posible procedimiento estético en una entrevista años atrás. Zac Efron reveló que se rompió la mandíbula en 2013, lo que causó que los músculos de su rostro y mandíbula se agrandaran: “Mis maceteros simplemente se volvieron realmente grandes”.

A pesar de sus afirmaciones, el reconocido cirujano plástico facial Dr. Sam Rizk le comentó a The Post el año pasado que cree que el actor de “Iron Claw” se hizo otro trabajo. “Probablemente aprovechó la oportunidad, además de corregir su mandíbula, para mejorarse algo”.