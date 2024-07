Hija de Daddy Yankee revela que sufre problemas de psoriasis al lavarse el pelo

Jesaaelys Ayala González es la hija mayor del matrimonio conformado por Daddy Yankee y Mireddys González, quien ha logrado forjar una carrera en las redes sociales, alejada de la figura de su famoso padre. Por lo que ahora sorprendió al mostrar que tiene un padecimiento en el cuero cabelludo.

Aquí te mostramos las imágenes que la joven compartió, pues generó diversas reacciones entre sus seguidores.

La publicación de la hija de Daddy Yankee

La joven usó las historias de su Instagram para expresar lo complicado que es mantener el cabello limpio cuando se sufre de psoriasis, una condición que también afecta a celebridades como Beyoncé o Kim Kardashian.

“Tener psoriasis es horrible. Esto es 4 días después de sacarme todo el cuero cabelludo, darme 3 lavadas intensas y miren ya como está... No es caspa, es una condición”, escribió Jesaaelys.

Después, debido a la gran cantidad de mensajes que recibió de sus seguidores pidiendo consejos por enfrentar el mismo problema, la influencer decidió compartir su rutina, aunque aclaró que no es experta en cuidado de la piel y que los productos que ella usa son los que le funcionan a ella.

“No soy dermatóloga, no he ido a un dermatólogo para que me de algo recetado, pero esto es lo que hago. Primero cojo una peinilla y voy a remover todo el cuero cabelludo que tengo pegado”

¿Qué es la psoriasis?

Se trata de una enfermedad crónica de la piel que se caracteriza por la aparición de parches rojos y escamosos en diferentes partes del cuerpo. Estos parches, llamados placas, son el resultado de un crecimiento acelerado de las células de la piel y una inflamación en la zona afectada.

La causa exacta de la psoriasis no se conoce completamente, pero se cree que involucra un problema en el sistema inmunológico que hace que las células de la piel se reproduzcan demasiado rápido. Factores genéticos y ambientales también pueden desempeñar un papel en su desarrollo.

Los síntomas pueden variar en severidad y pueden incluir parches rojos cubiertos de escamas plateadas, picazón, piel seca y agrietada, dolor o sensibilidad en las áreas afectadas, y en algunos casos, cambios en las uñas o artritis psoriásica.