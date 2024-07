Falleció Shelley Duval, la actriz del clásico del suspenso “The Shining”

Murió Shelley Duvall, protagonista de The Shining (El Resplandor).

Este jueves 11 de julio, se conoció sobre la muerte sus 75 años de la actriz Shelley Duval, famosa por ser la protagonista junto a Jack Nicholson, del clásico del suspenso de la década del setenta dirigido por el Stanley Kubrick, The Shining (El Resplandor).

La información trascendió gracias a un informe del medio Variety, quien replicó las palabras de confirmación de muerte por parte de su pareja, Dan Gilroy, quien agregó que la pérdida humana se originó en la localidad de Blanco, en Texas.

Detrás de cámaras de El Resplandor

Shelley Duvall

Posiblemente para las nuevas generaciones de fanáticos del séptimo arte, Duvall sea un tanto desconocida, sin embargo, la actriz nacida en Fort Worth, Texas, en 1949, fue una de las más cotizadas en el ambiente de Hollywood y una de las pionera junto a Robert Redford, del incentivo al cine independiente.

Shelley comenzó a dar sus primeros pasos en el cine gracias al director Robert Altman, quien la eligió para formar parte de Brewster McCloud. Además, trabajaron juntos en varias películas y series, como McCabe & Mrs. Miller, Thieves Like Us y Nashville. Años más tarde fue el turno de 3 Women, film por el que ganó el Premio a Mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes y una nominación al BAFTA.

En 1980, la obra de suspenso de Kubrick fue sin duda la mejor de su carrera y que la alcanzó la fama mundial, sin embargo, paradójicamente fue el trabajo que más le causó problemas psicológicos, en parte, por la fuerte presión que ejercieron ante ella el afamado director y Nicholson.