“El nepotismo puro”: Hija menor de Andrea Legarreta toma drástica decisión sobre sus estudios y la tunden en redes

Andrea Legarreta ha sido reconocida por su carisma y habilidad para conectar con el público a lo largo de los años, demostrando una versatilidad que la ha llevado a ser una de las presentadoras más queridas del país. Sus hijas, Mía y Nina Rubín, han crecido bajo el influjo de esta herencia artística. En meses recientes, Mía, la mayor de las dos, ha seguido los pasos de padre Érik Rubín en la música, mientras que Nina, ha mostrado una mayor inclinación por el cine y la televisión como su madre.

Con roles en cine, televisión y hasta teatro musical, la menor de las Rubín Legarreta ha dejado claro que tiene un talento innato y una capacidad para captar la atención del público. Eso sí, recientemente reveló los planes que tiene para su futuro, generando gran controversia en redes sociales.

Nina Rubin La hija de Andrea Legarreta ha causado controversia con su reciente decisión (Instagram)

“Ahorita voy a hacer un examen que es muy bueno, te dan un certificado para hacer la prepa. Yo decidí personalmente salirme no por un tema de soberbia sino un siento que mi vida no va por ahí. Claro que voy a hacer la universidad y por eso quiero tener un buen certificado pero ahorita sí dije quiero ser libre, hacer mis cosas, prepararme en lo que me encanta y tener el tiempo de hacerlo”, detalló.

Las palabras de Nina hicieron estallar una lluvia de críticas en redes sociales por parte de internautas que cuestionaron su decisión. “Ni la prepa terminada… igual que la Gaviota … al rato dizque primera dama. viva la ignorancia, la insensatez y el dinero de su madre”. “El Nepotismo puro en su máxima expresión”. “Se pasa, ni la prepa, que quiere ser libre dice es el tiempo que termine la prepa por lo menos y después que haga lo que quiera”. “Tiene palancas y apellido. Pobre. Recuerda que la cara se acaba, ojalá te dure el talento”, se lee.

La joven que se ha enfocado mayormente en la actuación, también reveló que ahora quiere prepararse musicalmente y que su principal consejero es su papá.

“Todo mi proceso musical siempre le pido a mi papá su opinión pero todo es mío, todo es muy personal. Este es mi proceso. Es una catársis decir todas mis emociones. Hablando ya más de salir como artista, estoy pensando en hacerlo más anónimamente y no por un tema de qué pena. Es más un quien encuentre la canción y le guste si no también está bien. Se ha convertido en algo muy personal, ya tengo la parte más pública de la actuación”, detalló.

Su incursión en la música ha sido apoyada por su familia, quienes han sido clave en su desarrollo artístico y personal. Tanto Andrea Legarreta como Erik Rubín han sido un pilar fundamental en el camino de sus hijas hacia el éxito, brindándoles no solo apoyo emocional sino también consejos basados en su propia experiencia en la industria.

El ascenso de Mia y Nina Rubin en el mundo del entretenimiento no solo refleja su talento individual, sino también la influencia positiva sus padres que han sabido guiarla en un entorno competitivo y exigente. Con cada paso que dan, las hijas de Andrea Legarreta están dejando una marca propia, consolidándose como figuras prometedoras con un futuro brillante por delante.