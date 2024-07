El ex Menudo falleció por complicaciones de la enfermedad de Crohn

Complicaciones con la enfermedad de Crohn, la causa de muerte del ex Menudo Adrián Olivares

La repentina muerte de Adrián Olivares, ex integrante de Menudo, conmocionó a miles de fans del grupo que fue éxito en los años 80 y 90. El hecho de ser un hombre muy joven, apenas 48 años de edad, dejó a muchos sorprendidos, además del hermetismo que hubo por parte de sus familiares y amigos, quienes prefirieron guardar silencio.

La noticia de su fallecimiento el pasado 8 de julio la confirmaron dos de sus excompañeros, Robert Avellanet y Sergio Blass; quienes, a través de las redes sociales, enviaron mensajes de despedida e imágenes de los momentos que vivieron con el cantante.

Según el diario El Universal, se corrió rumores que la causa de su muerte fue por complicaciones con una cirugía gástrica; sin embargo, fuentes cercanas a la familia revelaron otros detalles sobre lo que sucedió con Olivares.

GoFundMe para funeral de Adrián Olivares y los detalles

Fue una mujer identificada como Diana Faget, quien a través de la plataforma GoFundMe reveló la terrible enfermedad que padecía el hermano de la cantante mexicana, Karla Souza.

Según el texto publicado para solicitar fondos para el funeral, Olivares padecía enfermedad de Crohn que se complicó con una lesión interna, colitis ulcerosa que terminó por arrebatarle la vida.

“Nuestro querido Adrián Olivares falleció inesperadamente a las 5:30am del día de hoy (Julio 8). Tenía 48 años. Fue diagnosticado hace una semana con enfermedad de Crohn y se le complicó con una colitis ulcerada”, se lee en el texto publicado.

El ex Menudo Adrián Olivares falleció el pasado 8 de julio (Foto: Capture plataforma GoFundMe)

Detalló que Adrián tiene tres hijas pequeñas y solicitó la ayuda económica de los fans y el público en general, para cubrir los gastos funerarios del músico, ya que, aseguró, la familia no cuenta con los recursos necesarios.

“La familia no tiene los medios (económicos) para darle a Adrián su último adiós y ayudar a sus hijas con todos los gastos necesarios. Todas las donaciones se entregarán a su madre, Natasha”.

La enfermedad de Crohn y sus consecuencias

Según el portal de Mayo Clinic, la enfermedad de Crohn provoca la hinchazón de los tejidos (inflamación) del tracto digestivo, que a su vez puede producir dolor abdominal, diarrea grave, cansancio, pérdida de peso y malnutrición.

“La inflamación que se produce como resultado de la enfermedad de Crohn puede afectar distintas zonas del tracto digestivo según la persona, en la mayoría de los casos, el intestino delgado. La inflamación suele ampliarse a las capas más profundas del intestino”, destaca el portal médico.

Aseguran que es una enfermedad dolorosa y debilitante, y, en algunos casos, puede llevar a complicaciones que pueden poner en riesgo la vida del paciente.

No hay una cura conocida, pero sí terapias que pueden reducir considerablemente sus signos y síntomas, y que incluso pueden lograr una remisión a largo plazo y la desinflamación del intestino. Muchos pacientes con enfermedad de Crohn pueden tener una vida normal con la ayuda de un tratamiento.