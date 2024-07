“Ahora ella es la otra”: Internautas reviven entrevista inédita de Ángela Aguilar pequeña opinando sobre la infidelidad

En las últimas semanas, el mundo del espectáculo ha sido sacudido por el romance entre los íconos del regional mexicano, Christian Nodal y Ángela Aguilar. Este inesperado vínculo amoroso ha generado un torrente de reacciones en las redes sociales, dividiendo a los internautas entre quienes celebran la unión y aquellos que la critican

Aunque en un inicio ambos se mantuvieron en silencio respecto a los señalamientos, los intérpretes finalmente decidieron no esconder más su amor y lo hicieron público a través de múltiples muestras de cariño, culminando en una confirmación oficial en la revista ¡Hola!

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, compartió Ángela, mientras que Nodal expresó: “Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia”.

Posterior a esto, en una entrevista con la revista Quien, Ángela pidió a sus seguidores que les dieran “la oportunidad” para disfrutar de su amor, aclarando además que no está embarazada ni casada con Nodal, desmintiendo así algunos de los rumores más escandalosos que han circulado.

Resurge entrevista de Ángela Aguilar opinando de la infidelidad

La confirmación del romance entre Nodal y Ángela se produjo tras la separación del cantante con Cazzu, madre de su hija, lo cual fue el detonante de numerosas especulaciones. Los rumores crecieron cuando Ángela comenzó a usar accesorios del cantante, lo que desató señalamientos de infidelidad.

La reacción de los internautas ha sido polarizante. Por un lado, están quienes aplauden el romance pues a pesar de los obstáculos,encontraron el camino de vuelta el uno al otro. Por otro lado, están quienes critican la rapidez con la que Nodal parece haber pasado página tras su separación de Cazzu, y la implicación de Ángela en esta nueva etapa de su vida como una “tercera en discordia”.

Ahora, internautas han hecho resurgir un video de una entrevista a Ángela Aguilar cuando era pequeña, en la que emite una opinión muy fuerte sobre la infidelidad.

“La canción se trata de que alguien me dejó por otra. O sea que triste está eso. Imagínate que te hagan eso. Cuál es el punto de tener un novio que se va a ir con otra? Mejor le pegas en las pompas. La chancla que tu tiras, no la vuelves a levantar. Si ese novio te vuelve a decir ay no perdón, yo estaba con otra, nomás con esta...no, no creo”, expresa.

Las palabras de la pequeña desataron todo tipo de comentarios en redes sociales. “Y la chancla q tiro cazzu luego luego la fuiste a levantar otra vez jajaja”. “Y ahora tú recogiste la chancla”. “desde chiquita ya sabia que recojia chanclas”. “Escupió para arriba y le cayó 10 años después”. “Simplemente te convertiste en aquello que tanto criticabas”, se lee.

La entonces pequeña Ángela estaba haciendo referencia a la canción “La chancla”, la cual fue una de las primeras que interpretó frente al público.

Se trata de una canción popular del folclore mexicano que ha sido interpretada por diversos artistas a lo largo de los años y cuya melodía narra la historia de una mujer que, tras ser abandonada por su pareja, se da cuenta de que él no era indispensable en su vida, comparándolo con una chancla vieja que ha sido desechada. Al ser Paquita la del Barrio una de las intérpretes principales de este tema, se ha convertido en un himno de empoderamiento y resiliencia, resonando especialmente entre quienes han superado desamores con humor y fortaleza.