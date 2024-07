“Su estilista la odia”, Scarlett Johansson reaparece con lujoso look, pero la critican por este detalle

La famosa actriz fue criticada por este detalle en su look

Scarlett Johansson está de regreso y es que luego de tomarse unos años para dedicarse a su esposo Colin Jost y su nuevo bebé Cosmo, así como a su hija Rose, la actriz regresó con todo.

La famosa se encuentra promocionando su más reciente película Fly Me to the Moon que protagoniza junto a Channing Tatum.

Recientemente los actores posaron juntos durante el estreno de la película en Nueva York, y ella lució tan hermosa y radiante como siempre, pero la criticaron por su look.

Scarlett Johansson reaparece con espectacular look, pero la critican por este detalle

Scarlett Johansson dio lecciones de elegancia llevando un hermoso conjunto de dos piezas de la lujosa marca Prada.

La actriz llevó un top con estampado vichy y una falda larga ajustada en tono beige con pedrería bordada, presumiendo su espectacular figura tras tener a su segundo hijo.

Sin embargo , la criticaron por el tono del conjunto, ya que aseguran que no la beneficiaba por su tono de piel y dicen que la hizo lucir aburrida.

“Pero su estilista la odia, ella es hermosa pero ese color no le va”, “ella es hermosa y tiene cuerpazo, pero ese tono no le queda”, “ay no ella es divina, pero se veía aburrida con ese look”, “mejor que contrate a otro estilista”, “tan bella que es y la vistieron horrible”, “el conjunto es lindo, pero ese color está terrible”, “muy prada y todo pero qué aburrida”, y “se vería mejor con otro color”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Además, también criticaron a su esposo Colin, pues posó con ella pero lucía serio y hasta poco emocionado de estar allí, por lo que le reprocharon, mientras Scarlett se veía feliz y sonriente.

El otro vestido de Scarlett Johansson que sí encantó y la halagaron

Aunque con este atuendo la criticaron, Scarlett Johansson también presumió otro vestido durante su aparición en el programa de Jimmy Fallon que sí encantó.

La recordada “Viuda Negra” de Marvel lució radiante con un vestido corto negro con delicado estampado y cuello halter ligeramente ancho.

La famosa fue alabada por este vestido, pues aseguran que le lucía mucho mejor y el negro le favoreció a su tono de piel, derrochando sensualidad y elegancia como siempre.

Fue en agosto de 2021 cuando la actriz dio a luz a su segundo bebé y desde ese entonces se dedicó a estar en casa para su familia, sin olvidarse de sus proyectos, ya que sacó su línea de cuidado para la piel The Outset, que ha tenido mucho éxito.