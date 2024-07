“Qué clase de padres son”, el gesto de Maluma y su novia con su hija de 4 meses que generó indignación

Maluma está triunfando en su carrera musical, pero también se ha dedicado de lleno a su hija y su novia, Susana Gómez y presume cada momento en sus redes.

Fue el pasado 9 de marzo cuando la pareja recibió a su primera hija que llamaron Paris, y desde ese momento ha presumido cada momento como papá en su cuenta de Instagram, mostrándose feliz y enamorado de su hija.

El cantante ha dejado ver que ya se ha ido de viaje con su pequeña, la ha llevado de paseo, a París, y a muchos lugares más, y se siente más pleno que nunca.

Critican a Maluma y su novia por hacer esto con su hija a sus 4 meses

Recientemente la pequeña París cumplió cuatro meses y Maluma compartió algunas fotos y videos de los mejores momentos que ha vivido con ella y su novia.

El cantante compartió unas fotos donde le está dando tetero a su hija y otras donde están paseando y escribió “4 meses de mi princesa 👸🏼💘”, pero un video generó indignación y preocupación.

Y es que en el video se ve al colombiano rapando el cabello de su pequeña con una máquina mientras su novia la sostiene, y esto molestó a sus seguidores.

“Por qué no le dejan crecer cabello?”, “pero qué clase de padres son, hacer eso con máquina es lo peor”, “Todo iba bien hasta que ví como le rasuran la cabecita a la bebé😢”, “Pobre Paris que padres tiene 😢”, “Esa gente están de psicólogo, pobre niña😭😭”, “el que se tiene que cortar el pelo es él, no la hija”, “Eso no se le hace a una baby.Y menos antes del año 😮”, “Hasta el ruido de la máquina le hace daño!😮”, y “mucho amor pero tiene que ser alguien que sepa cortar no es para todos”, fueron algunas de las reacciones en redes.

A pesar de las críticas, el colombiano ha optado por ignorarlas, y ni eliminó comentarios, ni los limitó, simplemente siguió mostrándose feliz y enamorado de su hija.

Maluma Al cantante y a su novia los criticaron por esta acción con su hija de cuatro meses (@maluma/Instagram)

Critican a novia de Maluma por su look en desfile de moda

Hace una semana Maluma asistió al desfile Dolce & Gabbana, en Sardinia, Italia y estuvo acompañado por la madre de su hija Susana.

Susana Gómez lució hermosa con un vestido elegante y moderno, pero a muchos no les gustó, y la criticaron.

La madre de París llevó un vestido corto, de tiras gruesas y busto de copa en tono negro con flores blancas y verdes y complementó con tacones negros.

Su cabello lo llevó recogido en un moño bajo y llevó una bolsa pequeña en tono negro, y aunque se veía hermosa, recibió críticas, pero el cantante la presumió con orgullo en sus redes sin importar el qué dirán.